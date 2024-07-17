Τζέι Ντι Βανς: Το δεξί χέρι του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ως πολιτικό αουτσάιντερ κατάφερε να εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, επέλεξε ως υποψήφιο αντιπρόεδρο τον Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς, ένα επίσης αουτσάιντερ χωρίς πολυετή παρουσία στην πολιτική. Πολλές είναι οι ομοιότητες Τραμπ και Βανς και στην αιχμηρή ρητορική. Λίγες μόνο ώρες μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο γερουσιαστής του Οχάιο απέδιδε στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν την ευθύνη για την παρ' ολίγον θανατηφόρα επίθεση.



Σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ , ο Βανς προέρχεται από την εργατική τάξη. Μετά το σχολείο κατατάχθηκε στον στρατό και υπηρέτησε και στο Ιράκ. Στη συνέχεια σπούδασε νομικά στο διάσημο πανεπιστήμιο Γέιλ. Εκεί γνώρισε τη σημερινή του σύζυγο Ούσα Τσιλουκούρι Βανς, κόρη ινδών μεταναστών, με την οποία έχει τρία παιδιά. Αργότερα εργάστηκε ως επενδυτής, μεταξύ άλλων και στη Σίλικον Βάλει στην Καλιφόρνια.



Κατά τη διάρκεια της εργασίας του στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ο Βανς ασχολήθηκε με τις ρίζες του και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η λευκή εργατική τάξη. Οι σκέψεις και προβληματισμοί του μπόλιασαν τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Hillbilly Elegy». Το μπεστ σέλερ, το οποίο έγινε ταινία, αφηγείται την ιστορία της κοινωνικής του τάξης, η οποία συνέβαλε το 2016 στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Με το επιτυχημένο βιβλίο του ο Βανς δεν γνώρισε μόνο την αναγνώριση, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την ενασχόλησή του με την πολιτική.

Απορρίπτει τη βοήθεια προς την Ουκρανία

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, ο Βανς δεν είχε να πει καλά λόγια για τον Τραμπ. Αυτοπροσδιοριζόταν ως «ποτέ Τραμπιστής» ("Never Trumper") και αποκαλούσε τον πρώην πρόεδρο «ηλίθιο». Σε άρθρο γνώμης στους New York Times ο Βανς συμπέραινε: «Ο κ. Τραμπ είναι ακατάλληλος για το ανώτατο αξίωμα της χώρας μας». Στην πολιτική στην ουσία το 2021 και έναν χρόνο αργότερα έθεσε υποψηφιότητα για τη Γερουσία.



Στην εσωκομματική προεκλογική εκστρατεία ο Τζέι Ντι Βανς άφησε πίσω του τις όποιες αμφιβολίες και ενστάσεις εξασφαλίζοντας την υποστήριξη Τραμπ. Την εκλογή του ως γερουσιαστής πάντως ο Βανς δεν την οφείλει μόνο στις συντηρητικές έως και υπερσυντηρητικές πολιτικές του θέσεις, αλλά πιθανότατα και σε εξαιρετικά γενναιόδωρους χορηγούς που γνώριζε από τη θητεία του στην δυτική ακτή των ΗΠΑ. Ανάμεσά τους ο ιδρυτής του PayPal Πίτερ Τιλ.



Ο Βανς τάσσεται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο κατά της στήριξης της Ουκρανίας με πολλά δισεκατομμύρια. Μεταξύ άλλων σημειώνει: «Η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς οι Ουκρανοί θα κερδίσουν τον πόλεμο. Όσο πιο γρήγορα οι Αμερικανοί το αποδεχθούν αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη χαώδη κατάσταση κα να μεσολαβήσουμε για την επίτευξη ειρήνης».

Αντίπαλος των αμβλώσεων

Ο Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς είναι πολέμιος των αμβλώσεων και έχει ταχθεί κατά της νομικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στην άμβλωση και κατά της πρόσβασης σε αντισυλληπτικά. Και σε πολλά άλλα κοινωνικά ζητήματα ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με την δεξιά πτέρυγα του κόμματος. Ο Βανς τάσσεται για παράδειγμα υπέρ μιας μετανάστευσης με κριτήριο την απόδοση, καθώς και την ολοκλήρωση του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό που ξεκίνησε επί Τραμπ.



Με την ανακοίνωση της επιλογής του Βανς ο πρώην πρόεδρος Τραμπ θέτει το πλαίσιο αποστολής του υποψηφίου αντιπροέδρου. Αναλαμβάνει να κερδίσει τη στήριξη της εργατικής και μεσαίας τάξης στις «αμφίρροπες» Πολιτείες όπως την Πενσυλβάνια, το Μίσιγκαν, το Ουϊσκόνσιν, το Οχάιο και τη Μινεσότα. Οι λεγόμενες swing states δεν ψηφίζουν σταθερά Δημοκρατικούς ή Ρεπουμπλικανούς. Έχουν κατά συνέπεια καθοριστικό ρόλο στην εκλογή προέδρου. Είναι προφανές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένει από τον Βανς να του διασφαλίσει τις ψήφους της λευκής εργατικής τάξης των ΗΠΑ.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

