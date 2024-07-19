Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στον Άγιο Νικόλαο στο Δίστομο, σε φορτηγό φορτωμένο με κάρβουνο το οποίο κατευθύνονταν στο εργοστάσιο του αλουμινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα φρένα του φορτηγού υπερθερμάνθηκαν με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην μπορεί να ελέγξει την πορεία του και να καταλήξει στο γκρεμό.

Το βαρύ όχημα μετά την πτώση του τυλίχθηκε στις φλόγες, ακολούθησαν διαδοχικά τρεις εκρήξεις, να προκληθεί πυρκαγιά και ο άτυχος οδηγός να εγκλωβιστεί στις λαμαρίνες και να απανθρακωθεί.

Στο σημείο έσπευσαν έσπευσαν επίγειες δυνάμεις από την εταιρεία και την πυροσβεστική, κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας του δήμου και εθελοντές.

Για να περιοριστεί η πυρκαγιά κλήθηκαν και εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο άτυχος οδηγός ήταν ηλικίας περίπου 40 χρόνων και εκτελούσε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Πηγή: Tvstar

