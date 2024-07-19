H Adidas ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρει το μοντέλο παλαιστινιακής καταγωγής Μπέλα Χαντίντ από μια αμφιλεγόμενη διαφημιστική εκστρατεία για την επανέκδοση ενός εμβληματικού ζευγαριού αθλητικών παπουτσιών των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου του 1972, κατά τη διάρκεια των οποίων διαπράχθηκε μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον Ισραηλινών.

Η γερμανική εταιρεία επανακυκλοφορεί αυτό το καλοκαίρι αυτό το παπούτσι, το SL72 όπως το έχει ονομάσει, μια ρεπλίκα ενός μοντέλου που φορούσαν οι αθλητές κατά τη διάρκεια των Αγώνων του Μονάχου.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων, 11 Ισραηλινοί αθλητές και προπονητές και ένας Γερμανός αστυνομικός, δολοφονήθηκαν από την παλαιστινιακή ομάδα «Μαύρος Σεπτέμβρης».

Η Adidas επέλεξε για να ενσαρκώσει τη διαφημιστική εκστρατεία της το μοντέλο Μπέλα Χαντίντ, που έχει παλαιστινιακές ρίζες και έχει συχνά συμμετάσχει σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις, ενώ από την 7η Οκτωβρίου έχει καταδικάσει επανειλημμένως τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα.

«Έχουμε επίγνωση ότι υπήρξε σύνδεση με τραγικά ιστορικά γεγονότα, ακόμα κι αν ήταν απολύτως ακούσια, και ζητάμε συγγνώμη για τον εκνευρισμό και τον πόνο» που αυτό ενδεχομένως προκάλεσε, γράφει η εταιρεία σε ένα δελτίο τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το μοντέλο Μπέλα Χαντίντ αποσύρθηκε από την εκστρατεία «άμεσα», διευκρίνισε μία εκπρόσωπος τύπου της Adidas.

Η εκστρατεία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ Ισραηλινών αξιωματούχων.

«Μαντέψτε ποιο είναι το πρόσωπο της εκστρατείας; Η Μπέλα Χαντίντ, ένα μοντέλο παλαιστινιακής καταγωγής που συνηθίζει να προωθεί τον αντισημιτισμό και να τάσσεται υπέρ της βίας εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων», έγραψε χθες η πρεσβεία του Ισραήλ στο Βερολίνο, σε μία ανάρτηση στο δίκτυο Χ.

«Πώς η Adidas μπορεί τώρα να διατείνεται ότι η ανάμνηση αυτού του γεγονότος ήταν «απολύτως ακούσια»; Η επίθεση του 1972 χαράχτηκε στην κοινή μνήμη των Γερμανών και των Ισραηλινών», δήλωσε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο Welt TV ο Ισραηλινός πρεσβευτής στη Γερμανία Ρον Πρόσορ, μετά τη συγγνώμη της Adidas.

Η εκστρατεία προκάλεσε ένα κύμα επικρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Adidas έχει πεθάνει για εμένα… Δεν θα αγοράσω τίποτα από επιχειρήσεις που έχουν κοινά σημεία με τους αντισημίτες…», έγραψε ένας χρήστης στο Χ.

Η εταιρεία θα συνεχίσει να προωθεί το βίντατζ μοντέλο της με άλλα πρόσωπα: τον Γάλλο ποδοσφαιριστή Ζιλ Κουντέ, τον Αμερικανό ράπερ A$AP Nast, τη μουσικό Μελίσα Μπον, με καταγωγή από την Ελβετία και την Αιθιοπία και την Κινέζα Σαμπρίνα Λαν, μοντέλο που ζει στο Βερολίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

