DW: Προς μία ενδεχόμενη «ασφαλή εξορία» της Χαμάς από τη Γάζα;

Διατηρείται το κλίμα απαισιοδοξίας για την πορεία των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, παρότι τόσο ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, όσο και ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, δηλώνουν δημόσια ότι «έχει απομείνει να επιλυθεί μόνο το 10% των όρων της». Από την άλλη, η αμερικανική πλευρά σκέφτεται πλέον να μην υποβάλει καν την «τελική» της πρόταση για την επανεκκίνηση των συνομιλιών, θεωρώντας ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, αυτή η κίνηση απλώς θα επισπεύσει την οριστική κατάρρευση της όλης διαδικασίας.



Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις του Γκαλ Χιρς, ο οποίος τελεί καθήκοντα συντονιστή των ισραηλινών επιχειρήσεων σε Γάζα και Δυτική Όχθη. Μιλώντας στο ετήσιο διήμερο Συνέδριο Διαλόγου Μέσης Ανατολής-ΗΠΑ (MEAD – Middle East - America Dialogue), που ολοκληρώθηκε χθες στην Ουάσιγκτον, ο ισραηλινός στρατιωτικός εξέφρασε για πρώτη φορά ένα ενδεχόμενο που φέρεται να συζητείται πίσω από κλειστές πόρτες εδώ και μήνες.

Απαράβατος όρος η απελευθέρωση όλων των ομήρων

«Το Ισραήλ θα αποδεχόταν να αποχωρήσουν με ασφάλεια από τη Γάζα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εάν η Χαμάς απελευθέρωνε μονομιάς όλους ανεξαιρέτως τους ισραηλινούς ομήρους», φέρεται να είπε μεταξύ άλλων ο Χιρς σε κλειστό πάνελ, παρουσία αμερικανών και αράβων διπλωματών. Την ίδια άποψη εξέφρασε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom.



Ο Γκαλ Χιρς δεν συγκαταλέγεται στους ισραηλινούς αξιωματούχους που λαμβάνουν αποφάσεις. Από την άλλη, το γεγονός ότι τα λεγόμενά του αφέθηκαν να δημοσιοποιηθούν, δεν αποκλείεται να προλέγει ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιθανότητα μίας «ασφαλούς εξορίας» ηγετικών στελεχών της Χαμάς σε μία ξένη χώρα, κατά προτίμηση μουσουλμανική ή/και αραβική, είχε διαρρεύσει ότι αποτελούσε ζήτημα προς συζήτηση και για τον ηγέτη του πολιτικού σκέλους της οργάνωσης, Ισμαήλ Χανίγια, κατά τις επισκέψεις του στη Μαλαισία, την Ινδονησία και την Τουρκία, λίγους μήνες πριν τη δολοφονία του.

