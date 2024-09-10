Το debate ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και τον Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο άλλαξε την όψη των αμερικανικών προεδρικών εκλογών.

Άραγε η αναμέτρηση που θα γίνει απόψε ανάμεσα στην Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα από τα πιο αναμενόμενα ραντεβού αυτής της προεκλογικής εκστρατείας που ξέφυγε από τα καθιερωμένα, θα είναι αντίστοιχου ενδιαφέροντος;

Η Δημοκρατική αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος δεν έχουν απευθύνει ποτέ μέχρι σήμερα ο ένας στον άλλο τον λόγο. Απόψε από τις 21:00 τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδος της Τετάρτης) θα βρεθούν ενώπιος ενωπίω, ενώπιον εκατομμυρίων τηλεθεατών, αλλά χωρίς κοινό, χωρίς σημειώσεις, για 90 λεπτά.

Και οι δύο συμφώνησαν σε αυστηρούς κανόνες, οι οποίοι σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αποφευχθούν οι αιφνίδιες διακοπές ή οι άμεσες παρεμβάσεις.

Την τηλεμαχία των δύο υποψηφίων, την πρώτη και ίσως και την τελευταία πριν από τις προεδρικές της 5ης Νοεμβρίου, θα συντονίζουν δύο δημοσιογράφοι του δικτύου ABC και θα γίνει στη Φιλαδέλφεια, στην κρίσιμη για τις εκλογές πολιτεία της Πενσιλβάνια, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

«Είναι αδύνατο να προετοιμαστεί κάποιος (για μια τηλεμαχία) με τον πρόεδρο Τραμπ. (…) Φανταστείτε έναν μποξέρ που θα προσπαθούσε να προετοιμαστεί για έναν αγώνα με τον Φλόιντ Μέιγουεδερ ή τον Μοχάμεντ Άλι», δήλωσε χθες ο Τζέισον Μίλερ, ένας από τους στενούς συμβούλους του Τραμπ, δίνοντας ένα στίγμα για τον τρόπο προσέγγισης του αποψινού ντιμπέιτ από το προεκλογικό του επιτελείο.

Από την πλευρά της, η Δημοκρατική υποψήφια προειδοποίησε σε ραδιοφωνική της συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες ότι ο αντίπαλός της δεν έχει «κανένα όριο στην κακία και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι’αυτό». Η Κάμαλα Χάρις είπε ακόμη ότι περιμένει «πολλά ψέματα».

Από την πρώτη αναμέτρηση που είχε μεταδοθεί από την τηλεόραση το 1960 ανάμεσα στον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και τον Ρίτσαρντ Νίξον, οι μονομαχίες αυτές είχαν επιτρέψει στον έναν ή τον άλλον υποψήφιο να ξεχωρίσει μέσω μιας επιτυχημένης δήλωσης ή μιας δυναμικής απάντησης, αλλά ποτέ δεν είχαν πράγματι ανατρέψει την προεκλογική εκστρατεία.

Αυτό ως τις 27 Ιουνίου 2024. Εκείνη την ημέρα στο CNN, ο Τζο Μπάιντεν, ο Δημοκρατικός υποψήφιος, αποδυναμωμένος ήδη από τις ατελείωτες ερωτήσεις για την ηλικία του, έχασε τον βηματισμό του σε απευθείας μετάδοση έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.

Η κακή του επίδοση κατέληξε στην ιστορική απόσυρση της υποψηφιότητάς του από την προεδρική κούρσα στις 21 Ιουλίου. Έκτοτε η Κάμαλα Χάρις έχει αναπτερώσει τις ελπίδες των Δημοκρατικών.

Εκεί που ο 81χρονος πρόεδρος είχε διαφορά στις δημοσκοπήσεις, η Χάρις βρίσκεται τώρα στήθος με στήθος με τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των «αμφίρροπων πολιτειών», των έξι ή επτά κομβικών πολιτειών με το ιδιαίτερο βάρος στο αμερικανικό εκλογικό σύστημα.

Πολλοί Αμερικανοί –το 28% του εκλογικού σώματος που σκοπεύει να πάει στις κάλπες, σύμφωνα με δημοσκόπηση των New York Times/Siena College—λένε ότι δυσκολεύονται να κατανοήσουν την 59χρονη αντιπρόεδρο, την προσωπικότητά της, τις ιδέες της, το πρόγραμμά της.

Οπότε ο πρώτος στόχος της Χάρις απόψε θα είναι να κάνει καλή εντύπωση σε αυτούς τους αναποφάσιστους.

Από την άλλη ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καμία ανάγκη να γίνει γνωστός, ούτε μεταξύ των εξαιρετικά πιστών υποστηρικτών του, ούτε μεταξύ των εξίσου δεινών επικριτών του. Ο 78χρονος δισεκατομμυριούχος, περικυκλωμένος από δίκες, θα μετάσχει απόψε στο έβδομο προεδρικό του ντιμπέιτ.

Ο Ρεπουμπλικανός, στόχος απόπειρας δολοφονίας τον Ιούνιο, θα προσπαθήσει να χρεώσει απόψε στην αντίπαλό του όλες τις αποτυχίες, κατά την άποψή του, της θητείας του Τζο Μπάιντεν, κυρίως όσον αφορά τη μετανάστευση και τον πληθωρισμό.

Αυτήν τη φορά όμως, σε απόλυτη αντίθεση με την τηλεμαχία του Ιουνίου απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, θα είναι η διαύγεια του Ντόναλντ Τραμπ που θα βρεθεί στο μικροσκόπιο απέναντι σε μια αντίπαλο κατά σχεδόν 20 χρόνια νεότερή του αντίπαλο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

