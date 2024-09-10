Η Ουκρανία προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τα ρωσικά σχέδια καταστροφής των υποδομών ενέργειας αυτόν τον χειμώνα, δήλωσε ο ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ την ώρα που η Μόσχα πραγματοποιεί στοχευμένες επιθέσεις κατά του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας.

Οι ουκρανικές ενεργειακές υποδομές υπέστησαν καταστροφές από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς που προκαλούν συστηματικές διακοπές στην ηλεκτροδότηση και δημιουργούν φόβους για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα για τους Ουκρανούς δυόμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Οι Ρώσοι έχουν τα δικά τους τρομοκρατικά σχέδια για την καταστροφή της ενεργειακής μας υποδομής», δήλωσε ο ουκρανός πρωθυπουργός κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε σήμερα στο Κίεβο.

«Προετοιμαζόμαστε γι' αυτό και ξέρουμε πώς να περάσουμε τον χειμώνα αυτόν», πρόσθεσε τονίζοντας ότι η προστασία του ενεργειακού τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την ουκρανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον Ντένις Σμίχαλ, «το 85% των βασικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που χρειάζονται προστασία είναι ήδη προστατευμένες» με δύο επίπεδα άμυνας που συνίσταται σε σάκους άμμου και κατασκευές από οπλισμένο τσιμέντο που μπορούν να αντέξουν τις επιθέσεις των drones.

Ο ουκρανός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι το 80% των σχολείων και το 100% των νοσοκομείων είναι εξοπλισμένα με γεννήτριες.

Ωστόσο πρόσθεσε ότι η Ουκρανία έχει επείγουσα ανάγκη από 1.800 γεννήτριες μεγάλης ισχύος.

Τον Ιούνιο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε κάνει γνωστό ότι το ήμισυ της ενεργειακής ικανότητας της Ουκρανίας καταστράφηκε έπειτα από εκστρατεία ρωσικών πληγμάτων.

Το Κίεβο απευθύνει εκκλήσεις στους δυτικούς συμμάχους να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση των ηλεκτρικού δικτύου, πρόγραμμα που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και να προμηθεύσουν την Ουκρανία με περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας απέναντι στις επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

