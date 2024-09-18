Συνάντηση μεταξύ του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών Νουχ Γιλμάζ και του υφυπουργού Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τζον Μπας, πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα στο επίκεντρο της οποίας τέθηκαν ζητήματα για την επίλυση της σύγκρουσης στη Συρία, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, η Άγκυρα επανέλαβε την προσδοκία της από τις ΗΠΑ να διακόψουν τους δεσμούς τους με το YPG, που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία. Υπογράμμισαν επίσης ότι η συνεχιζόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ στο YPG προκαλεί μελλοντικούς κινδύνους για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Όπως αναφέρει ο τουρκικός Τύπος, «οι δύο πλευρές προσπάθησαν να βρουν μια κοινή κατανόηση για το πώς να αντιμετωπίσουν τις τουρκικές ανησυχίες, ενώ δεν θα επιτρέψουν την αναβίωση του ISIL».

Η Τουρκία θεωρεί το YPG παρακλάδι του PKK στη Συρία, με στόχο να ιδρύσει τη δική του οντότητα στη βόρεια Συρία κατά μήκος των τουρκικών συνόρων. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ καθιστά το YPG ακόμη πιο ικανό να προωθήσει τα σχέδιά του για διαίρεση της Συρίας και απειλή για την Τουρκία.



