Σκωτία: Πέντε χρόνια φυλάκισης στον πρώην σύζυγο της Στέρτζον για υπεξαίρεση κομματικών πόρων

Σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και τριών μηνών καταδικάστηκε την Τρίτη ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Σκωτικού Εθνικού Κόμματος (SNP), Πίτερ Μάρελ, αφού παραδέχθηκε ότι υπεξαίρεσε περισσότερες από 400.000 λίρες (περίπου 540.000 δολάρια) από τα ταμεία του κόμματος για την αγορά αυτοκινήτων, τροχόσπιτου και ειδών πολυτελείας.

Ο Μάρελ είναι ο πρώην σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού της Σκωτίας και ηγέτιδας του SNP, Νίκολα Στέρτζον, η οποία παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά το 2023, λίγο πριν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για τα οικονομικά του κόμματος. Η ίδια απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία τον Μάρτιο του 2025.

Ο πρώην κομματικός αξιωματούχος είχε δηλώσει ένοχος τον περασμένο μήνα και η ποινή του ανακοινώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου.

Ο δικαστής Άντριου Γιανγκ τόνισε ότι η ποινή θα πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά για ανάλογες περιπτώσεις στο μέλλον.

Πλήγμα για το SNP

Η αστυνομική έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη της Στέρτζον, της μακροβιότερης ηγέτιδας του SNP, καθώς και η καταδίκη του πρώην συζύγου της προκάλεσαν σοβαρό πολιτικό πλήγμα στο κόμμα που κυριαρχεί στη σκωτσέζικη πολιτική σκηνή εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες και πρωτοστατεί στο αίτημα για ανεξαρτησία της Σκωτίας.

Μετά την ομολογία ενοχής του Μάρελ, η Στέρτζον επανέλαβε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση. «Δεν είχα καμία γνώση ή υποψία ότι χρησιμοποιούσε χρήματα του SNP για προσωπικούς σκοπούς», δήλωσε.

Αγορές αυτοκινήτων και ειδών πολυτελείας

Ο Μάρελ παραδέχθηκε ότι υπεξαίρεσε συνολικά 400.310,65 λίρες από το SNP κατά την περίοδο 2010-2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά πολλών οχημάτων, ενός τροχόσπιτου, καθώς και προϊόντων από πολυτελείς εμπορικούς οίκους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο πολιτικό αντίκτυπο στη Σκωτία, καθώς αφορά ένα από τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα του SNP και επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος.



Πηγή: skai.gr

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