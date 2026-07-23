Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Κοτζιά, πρώην υπουργό Εξωτερικών στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της πολιτικής κίνησης «ΠΡΑΤΤΩ», όπως έκανε γνωστό η Κουμουνδούρου το πρωί της Πέμπτης.

Οι δυο τους συζήτησαν «για την επιτακτική ανάγκη να ενταθεί η μάχη των προοδευτικών δυνάμεων ενάντια στη Δεξιά και τις πολιτικές της, προκειμένου να αποτραπεί μία ακόμα, καταστροφική για τη χώρα, θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία υπηρετεί τα συμφέροντα της ολιγαρχίας. Αλλά και για την ανάγκη συγκρότησης ενός μετώπου υπεράσπισης της ειρήνης και του διεθνούς διαλόγου, απέναντι στις δυνάμεις που καταπατούν βάναυσα το Διεθνές Δίκαιο και προκαλούν αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, κοινή διαπίστωσή τους ήταν το γεγονός ότι το επόμενο διάστημα απαιτούνται πρωτοβουλίες και συνεχής διάλογος για την ενίσχυση των δημοκρατικών, αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

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