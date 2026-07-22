Μαρκ Άντονι: Πατέρας για 8η φορά – Γέννησε η Νάντια Φερέιρα

Πατέρας για όγδοη φορά έγινε ο Μαρκ Άντονι, καθώς η σύζυγός του, Νάντια Φερέιρα, έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί που αποκτούν μαζί. Ο 57χρονος τραγουδιστής και το 27χρονο μοντέλο ανακοίνωσαν τα ευχάριστα νέα μέσα από μια κοινή ανάρτηση στο Instagram, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η νεογέννητη κόρη τους θα ονομάζεται Μάιλα.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το ζευγάρι, ο μεγαλύτερος γιος του, Μάρκο, κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη αδελφή του. Σε ένα ακόμη τρυφερό στιγμιότυπο, τα μέλη της οικογένειας φαίνονται να κρατούν απαλά το χέρι της μικρής Μάιλα.

«Τι μεγάλη ευλογία να μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας τον ερχομό της πολύτιμης Μάιλα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την ευτυχία που επικρατεί στο σπίτι μας. Πετάμε στα σύννεφα», έγραψαν στην ανάρτησή τους.

Η Μάιλα είναι το δεύτερο παιδί που αποκτούν μαζί ο Μαρκ Άντονι και η Νάντια Φερέιρα. Το ζευγάρι έχει ακόμη έναν γιο, τον Μάρκο, ο οποίος γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2023. Τον Ιανουάριο του 2026, ανήμερα της τρίτης επετείου του γάμου τους, ανακοίνωσαν ότι περίμεναν ξανά παιδί. Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο, αποκάλυψαν ότι το νέο μέλος της οικογένειάς τους θα ήταν κορίτσι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από μια οικογενειακή εξόρμηση με σκάφος.

Ο Μαρκ Άντονι έχει συνολικά οκτώ παιδιά από προηγούμενες και από την τωρινή του σχέση. Εκτός από τον Μάρκο και τη Μάιλα, έχει αποκτήσει την Αριάνα και τον Τσέις με την πρώην σύντροφό του Ντέμπι Ροσάντο, καθώς και τους Κρίστιαν και Ράιαν με την πρώην σύζυγό του Νταγιάνα Τόρες. Ο τραγουδιστής έχει επίσης αποκτήσει δίδυμα με την Τζένιφερ Λόπεζ, με την οποία υπήρξε παντρεμένος από το 2004 έως το 2014. Τα παιδιά τους ενηλικιώθηκαν το 2026.

Ο Μαρκ Άντονι και η Νάντια Φερέιρα παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2023, έπειτα από περίπου οκτώ μήνες αρραβώνα. Η λαμπερή τελετή πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι, παρουσία πολλών γνωστών προσώπων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού.

Πηγή: skai.gr

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