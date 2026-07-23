Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η αγορά υποχωρεί μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 2,43%.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.472,31 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,38%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,29 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,76%.

Πτωτικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-2,62%), Allwyn (-2,38%), της Alpha Bank (-2,12%), Eurobank (-2,05%) και της Εθνικής (-2,01%).

Ανοδικά κινούνται 20 μετοχές, 49 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου (+20,00%) και A.S. Company (+2,04%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Optima Bank (-2,62%) και Allwyn (-2,38%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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