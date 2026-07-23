Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (23/7), περίπου στις 09:00, σε χαμηλή βλάστηση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν, 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα).

Επίσης, στην πυρκαγιά επιχειρούν και εθελοντές.



Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, στις 09:56 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με σκοπό την ενημέρωσή τους για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρου, κλείστε πόρτες & παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 23, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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