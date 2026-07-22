Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, με τις Αρχές να αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή στο σημείο μετέβησαν τόσο το Τμήμα Ανθρωποκτονιών όσο και ιατροδικαστής, καθώς οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο γραφείο του ποινικολόγου διαπίστωσαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Όπως είπε, τις αρχικές εκτιμήσεις επιβεβαίωσε και ο ιατροδικαστής, γεγονός που οδήγησε στην ανάληψη της προανάκρισης από το αρμόδιο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της έρευνας είναι να προσδιοριστεί, μέσω της νεκροτομής, ο ακριβής χρόνος θανάτου, ώστε οι αστυνομικοί να αναζητήσουν βιντεοληπτικό υλικό και άλλα αποδεικτικά στοιχεία από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, με στόχο την ταυτοποίηση του δράστη.

Σύμφωνα με την ίδια, ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε η σορός οδηγεί ξεκάθαρα στο συμπέρασμα της ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στον χώρο, στοιχείο που, όπως ανέφερε, δείχνει ότι το θύμα πιθανότατα άνοιξε οικειοθελώς την πόρτα στον δράστη.

Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις ότι ο χώρος είχε ερευνηθεί ή αναστατωθεί, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν έχουν αφαιρεθεί προσωπικά αντικείμενα ή χρηματικά ποσά. Αυτό, όπως εξήγησε, θα διαπιστωθεί σε συνεργασία με τα οικεία πρόσωπα του ποινικολόγου.

«Φαίνεται ότι βρίσκεται εκεί, τουλάχιστον από το προηγούμενο 24ωρο», όπως είπε. «Βέβαια, ο χρόνος θανάτου θα μας προσδιοριστεί με τη νεκροτομία. Και επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι έγινε επιτόπου εξερεύνηση, ακόμα βρίσκονται στο σημείο οι συνάδελφοι, της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, καθώς καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να μας δοθούν πολύ χρήσιμα στοιχεία».

Την ίδια ώρα, κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών παραμένουν στο γραφείο του ποινικολόγου, πραγματοποιώντας εξονυχιστική αυτοψία και συλλέγοντας κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

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