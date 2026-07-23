Πανελλαδικές: Μετά τις 11:00 ανακοινώνονται οι βάσεις – Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Της Μαρίνας Ζιώζιου

mzioziou@skai.gr

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογενειών τους, καθώς σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, μετά τις 11:00 το πρωί, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις συμμετείχαν συνολικά 89.032 υποψήφιοι, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστημιακά τμήματα και στις υπόλοιπες σχολές που περιλαμβάνονται στο Μηχανογραφικό.

Με τη δημοσιοποίηση των βάσεων ολοκληρώνεται μια μακρά περίοδος αναμονής, η οποία άρχισε με την ανακοίνωση των βαθμολογιών και συνεχίστηκε με τη συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων. Πλέον, κάθε υποψήφιος θα γνωρίζει εάν εισάγεται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε ποιο τμήμα θα συνεχίσει τις σπουδές του.

Η ανακοίνωση πραγματοποιείται νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους επιτυχόντες και στις οικογένειές τους για τον προγραμματισμό της μετακόμισης, την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας και την προετοιμασία για τη νέα ακαδημαϊκή περίοδο.

Πώς θα δουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της σχετικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα Λύκεια όλης της χώρας. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν θα εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, αλλά μόνο ο οκταψήφιος κωδικός τους και το τμήμα στο οποίο εισάγονται.

Τα αποτελέσματα για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ

Παράλληλα με τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αναμένονται και τα αποτελέσματα επιλογής για τους υποψηφίους που υπέβαλαν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Πώς διαμορφώνονται οι βάσεις εισαγωγής

Οι βάσεις δεν καθορίζονται εκ των προτέρων, αλλά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των Μηχανογραφικών Δελτίων. Η τελική βάση κάθε τμήματος επηρεάζεται από τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων και τη σειρά των προτιμήσεων που δηλώθηκαν στο Μηχανογραφικό.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στη ζήτηση μιας σχολής μπορούν να οδηγήσουν σε άνοδο ή πτώση της βάσης της. Μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρούνται συνήθως σε τμήματα στα οποία αλλάζει σημαντικά ο αριθμός των υποψηφίων που τα τοποθετούν στις πρώτες θέσεις των επιλογών τους. Καθοριστικό ρόλο εξακολουθεί να έχει και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, καθώς οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλύψει το απαιτούμενο όριο για να μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε κάθε σχολή ή τμήμα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι επιτυχόντες

Η ανακοίνωση του τμήματος επιτυχίας δεν ολοκληρώνει αυτομάτως τη διαδικασία εισαγωγής. Θα ακολουθήσει ξεχωριστή ενημέρωση για τις ημερομηνίες και τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους εντός της προθεσμίας που θα οριστεί. Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά ή ενέργειες από το πανεπιστημιακό τμήμα. Στη συνέχεια θα μπορούν να ενεργοποιήσουν τον ακαδημαϊκό λογαριασμό τους, να υποβάλουν αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα και να αποκτήσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματός τους.

Για τους υποψηφίους που εισάγονται σε άλλη πόλη, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς αρχίζει η αναζήτηση κατοικίας σε μία περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για μικρά διαμερίσματα και φοιτητική στέγη αυξάνεται σημαντικά.

Σχέδιο για περισσότερες από 10.000 νέες κλίνες

Το ζήτημα της φοιτητικής στέγης παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τους νέους που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Ο σχεδιασμός που βρίσκεται σε εξέλιξη προβλέπει τη δημιουργία περισσότερων από 10.000 νέων κλινών μέσα στην επόμενη πενταετία, μέσω της κατασκευής νέων φοιτητικών εστιών και της αξιοποίησης ή ανακαίνισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Τα έργα που προωθούνται μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα προβλέπεται να προσθέσουν συνολικά 8.609 θέσεις, με προϋπολογισμό 737,5 εκατ. ευρώ. Νέα συγκροτήματα έχουν σχεδιαστεί, μεταξύ άλλων, στην Κρήτη, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία, στη Θράκη και στη Δυτική Αττική.

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης προβλέπονται νέες θέσεις στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις προωθούνται στον Βόλο, στη Λαμία, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομοτηνή, στην Κοζάνη, στη Φλώρινα, στην Καστοριά και στην Πτολεμαΐδα. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση ύψους 220 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 18 υφιστάμενων φοιτητικών εστιών. Στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η αύξηση των διαθέσιμων επιλογών οικονομικής στέγασης για τους φοιτητές.

Την Παρασκευή το ΦΕΚ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Για την Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ σχετικά με τα νέα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά παραρτήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού που θα λάβουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα από το φθινόπωρο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εξετάζονται συνολικά εννέα αιτήσεις, ενώ τουλάχιστον έξι εκτιμάται ότι ενδέχεται να ολοκληρώσουν θετικά τη διαδικασία αξιολόγησης. Ο ακριβής αριθμός και η τελική λίστα των ιδρυμάτων θα επιβεβαιωθούν με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

Η σημερινή ημέρα, πάντως, ανήκει στους υποψηφίους των Πανελλαδικών, οι οποίοι μετά τις 11:00 θα έχουν στα χέρια τους το αποτέλεσμα μιας απαιτητικής και πολύμηνης προσπάθειας. Καλή επιτυχία...

Πηγή: skai.gr

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