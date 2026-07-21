Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει τη χρήση του εδάφους της από τις Ηνωμένες Πολιτείες για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Η βουλγαρική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα ζητήσει την έγκριση του κοινοβουλίου για την ανάπτυξη έως και οκτώ αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού σε στρατιωτική βάση της χώρας. Η Βουλγαρία είναι μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι οποιαδήποτε ενέργεια διευκολύνει αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν θα ισοδυναμούσε με συνενοχή σε αυτό που χαρακτήρισε «επιθετικότητα και εγκλήματα πολέμου», σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Μπαγκαΐ κάλεσε τη Βουλγαρία να μην καταστεί «συνεργός επιτιθέμενων και παραβατών του διεθνούς δικαίου», όπως μετέδωσαν τα ίδια μέσα.

Τα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού χρησιμοποιούνται κυρίως για την παροχή καυσίμων σε άλλα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια πτήσεων, επιτρέποντας μεγαλύτερη επιχειρησιακή εμβέλεια στις στρατιωτικές αποστολές.

Η βουλγαρική κυβέρνηση σχεδιάζει να φιλοξενήσει τα αμερικανικά αεροσκάφη στη στρατιωτική εγκατάσταση Μπέζμερ, περίπου 260 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Σόφιας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν εντείνει τις στρατιωτικές επιθέσεις τους μετά την κατάρρευση μιας προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είχε υπογραφεί έναν μήνα νωρίτερα, γεγονός που έχει αυξήσει τις ανησυχίες για πιθανή επιστροφή σε μια πλήρους κλίμακας σύγκρουση.

Η κίνηση της Βουλγαρίας να φιλοξενήσει αμερικανικά αεροσκάφη έρχεται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Τεχεράνης, καθώς η περιοχή παραμένει σε κατάσταση αυξημένης στρατιωτικής ετοιμότητας και διπλωματικής αβεβαιότητας.



Πηγή: skai.gr

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