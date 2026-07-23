Θα μπορούσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο να γίνει ΓΓ του ΟΗΕ, επειδή τον θέλει ο Τραμπ;

Ακόμη και αν ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσιζε να στηρίξει ανοιχτά τον Τζιάνι Ινφαντίνο, η διαδρομή προς το ανώτατο αξίωμα του ΟΗΕ μόνο εύκολη δεν θα ήταν.

Σίγουρα η υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ θα μπορούσε να δώσει μία σχετική ώθηση στον πρόεδρο της FIFA για τη διεκδίκηση της θέσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ωστόσο δεν αρκεί για να του εξασφαλίσει την εκλογή.

Η τελική επιλογή περνά από το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου απαιτείται η συναίνεση και των πέντε μόνιμων μελών.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή: Ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει τον επικεφαλής της FIFA ως μια «σεβαστή» προσωπικότητα με ιδιαίτερη ικανότητα να ενώνει ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, επισημαίνοντας ως παράδειγμα την επιτυχημένη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Παρ' όλα αυτά, η πολιτική στήριξη του Τραμπ από μόνη της δεν αρκεί για να οδηγήσει έναν άνθρωπο χωρίς καμία διπλωματική – πολιτική πορεία στην κορυφαία θέση του μεγαλύτερου διεθνούς οργανισμού.

Δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη ανακοίνωση

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Τραμπ ούτε ο Ινφαντίνο έχουν ανακοινώσει επίσημα ότι εξετάζουν μια τέτοια υποψηφιότητα. Αν όμως αυτή κατατεθεί, θα ακολουθήσει μια ιδιαίτερα απαιτητική και έντονα πολιτικοποιημένη διαδικασία επιλογής.

Για να έχει όμως πιθανότητες εκλογής, ο πρόεδρος της FIFA θα έπρεπε να εξασφαλίσει την υποστήριξη ενός μεγάλου αριθμού κρατών, ενώ ταυτόχρονα θα όφειλε να αποφύγει να συγκρουστεί με τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες μπορεί να μπλοκάρει την υποψηφιότητά του μέσω του δικαιώματος βέτο που διαθέτει στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως μόνιμο μέλος της.

Πώς εκλέγεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών εκλέγεται τυπικά από τη Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν και τα 193 κράτη-μέλη, κατόπιν όμως εισήγησης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Στην πράξη, η κρίσιμη απόφαση λαμβάνεται από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (τα δέκα εκλεγμένα και τα πέντε μόνιμα) μέσα από διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Κάθε υποψήφιος πρέπει να προταθεί από ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη του ΟΗΕ και να παρουσιάσει δημόσια τις προτεραιότητες και το όραμά του, απαντώντας σε ερωτήματα διπλωματών αλλά και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Ακολουθεί μια σειρά εμπιστευτικών ανεπίσημων ψηφοφοριών (straw polls), μέσω των οποίων το Συμβούλιο Ασφαλείας καταλήγει σε έναν υποψήφιο για επίσημη σύσταση.

Σε οποιοδήποτε στάδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα, η Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να ανατρέψουν μια υποψηφιότητα ασκώντας βέτο.

Για τον λόγο αυτό, η γεωπολιτική αποδοχή θεωρείται συχνά εξίσου καθοριστική με τα προσόντα και την εμπειρία ενός υποψηφίου.

Η ψηφοφορία που ακολουθεί στη Γενική Συνέλευση έχει κυρίως επικυρωτικό χαρακτήρα. Παρότι θεωρητικά τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να απορρίψουν την πρόταση του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ από την ίδρυση του ΟΗΕ.

Ξεκινά η «κούρσα» των υποψηφίων ΓΓ

Με τον Αντόνιο Γκουτέρες να ολοκληρώνει τη δεύτερη και τελευταία θητεία του στο τέλος του έτους, η διαδικασία διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να εξετάσει τις υποψηφιότητες από τα τέλη Ιουλίου.

Το απόγευμα της Πέμπτης, στη Νέα Υόρκη, έχει προγραμματιστεί η εκδήλωση «UN Town Hall: The Next Secretary-General», στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφιοι που βρίσκονται σήμερα στην κούρσα.

Παράλληλα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων, γεγονός που σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος θα μπορούσαν να προτείνουν τον Ινφαντίνο ακόμη και μετά την έναρξη της διαδικασίας.

Ποια πρόσωπα έχουν προταθεί ως τώρα

Έως σήμερα έχουν κατατεθεί επτά υποψηφιότητες για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ μία εξ αυτών έχει ήδη αποσυρθεί. Η Βιρτζίνια Γκάμπα, πρώην ειδική εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις, είχε προταθεί από τις Μαλδίβες, όμως η υποψηφιότητά της αποσύρθηκε στη συνέχεια.

Ανάμεσα στα πιο προβεβλημένα ονόματα βρίσκεται η Μισέλ Μπατσελέτ, πρώην πρόεδρος της Χιλής και πρώην Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Διαθέτει σημαντική πολιτική και διπλωματική εμπειρία, ωστόσο η έντονη κριτική που έχει ασκήσει κατά αυταρχικών καθεστώτων θεωρείται από ορισμένους παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις.

Η νέα δεξιά κυβέρνηση της Χιλής, υπό τον Χοσέ Αντόνιο Καστ, απέσυρε την υποστήριξή της προς το πρόσωπό της. Ωστόσο, η Μπατσελέτ παραμένει υποψήφια, καθώς εξακολουθεί να στηρίζεται από τις κυβερνήσεις του Μεξικού και της Βραζιλίας.

Μεταξύ των ισχυρών υποψηφίων συγκαταλέγεται και ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Μαριάνο Γκρόσι, ο οποίος προτάθηκε από την Αργεντινή. Η διεθνής του παρουσία ενισχύθηκε από τον ρόλο που διαδραμάτισε στις προσπάθειες διασφάλισης της ασφάλειας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης Μακί Σαλ, με πρόταση του Μπουρούντι, η γενική γραμματέας της UNCTAD Ρεμπέκα Γκρίνσπαν Μαγιούφις, που προτάθηκε από την Κόστα Ρίκα, καθώς και οι πρώην υπουργοί Εξωτερικών της Γουιάνας Κάρολιν Ροντρίγκες Μπίρκετ και του Ισημερινού Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα Γκαρσές, οι οποίες έχουν λάβει την επίσημη στήριξη των χωρών τους.

Τα εμπόδια που θα είχε να ξεπεράσει ο Ινφαντίνο

Μία από τις σημαντικότερες δυσκολίες για τον Τζιάνι Ινφαντίνο είναι η άτυπη αρχή της γεωγραφικής εναλλαγής που ακολουθεί διαχρονικά ο ΟΗΕ κατά την επιλογή Γενικού Γραμματέα.

Με δεδομένο ότι ο απερχόμενος Αντόνιο Γκουτέρες είναι Ευρωπαίος, ο Ελβετοϊταλός πρόεδρος της FIFA θα είχε αντικειμενικά μειωμένες πιθανότητες να τον διαδεχθεί.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις εκφράζουν την άποψη ότι έχει φτάσει η στιγμή να εκλεγεί για πρώτη φορά γυναίκα στην κορυφαία θέση του Οργανισμού, καθώς και οι δέκα Γενικοί Γραμματείς που έχουν υπηρετήσει μέχρι σήμερα ήταν άνδρες.

Αν και ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ δεν απαιτεί από τον Γενικό Γραμματέα να έχει υπηρετήσει ως επαγγελματίας διπλωμάτης, ο Ινφαντίνο ενδέχεται να δεχθεί έντονη κριτική για την έλλειψη σχετικής εμπειρίας.

Επιπλέον, οι αμφιλεγόμενες επιλογές της διοίκησης του στη FIFA, (που τον έχουν φέρει σε ανοικτή αντιπαράθεση με την UEFA), σε συνδυασμό με τις στενές σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ, θεωρούνται από πολλούς σοβαρά πολιτικά βαρίδια.

Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι συγκέντρωσε υπερβολικές εξουσίες στη FIFA και δεν έδωσε τη δέουσα βαρύτητα στις καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέθηκαν με τα Μουντιάλ της Ρωσίας και του Κατάρ.

Από την άλλη πλευρά, όσοι τον στηρίζουν επισημαίνουν ότι επέκτεινε σημαντικά τη διεθνή επιρροή του ποδοσφαίρου και διοικεί έναν από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς, ο οποίος αριθμεί ακόμη περισσότερα μέλη από τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη.

Μια ενδεχόμενη επίσημη υποψηφιότητα με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα έβαζε τον Ινφαντίνο σε μια ιδιαίτερα απαιτητική, αλλά όχι εκ των προτέρων χαμένη, μάχη για το κορυφαίο αξίωμα του ΟΗΕ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά με δημοσίευμα του το Euronews.



Πηγή: skai.gr

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