Η ΕΕ ενέκρινε το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας - Εξαίρεση για το LNG εξασφάλισε η Αθήνα

Σε πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατέληξαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από τον τελευταίο γύρο διαβουλεύσεων το πρωί της Πέμπτης. Η συμφωνία κατέστη δυνατή μετά την επίτευξη συμβιβασμού, με την Αθήνα να αίρει τις αντιρρήσεις της για τους περιορισμούς στη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τρίτες χώρες.

Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά τις «έντονες» διαπραγματεύσεις της Τετάρτης, κατά τις οποίες η ελληνική πλευρά διατηρούσε το βέτο της.

Η Ελλάδα εξασφάλισε μονοετή εξαίρεση από προηγούμενο ευρωπαϊκό μέτρο κυρώσεων, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου προς χώρες εκτός ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές συμβάσεις είχαν υπογραφεί πριν από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει να εξαιρεθεί από τη σταδιακή κατάργηση της μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου, μέτρο που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027, παρότι είχε συναινέσει σε αυτό τον Οκτώβριο του 2025.

Στο πλαίσιο αυτής της διεκδίκησης, η Αθήνα είχε μπλοκάρει συνολικά το 21ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα κατά εταιρειών κρυπτονομισμάτων, τραπεζών και εμπόρων πετρελαίου που φέρονται να βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμπτει τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς.

Η ελληνική πλευρά εξασφάλισε τελικά την εξαίρεση που ζητούσε δίνοντας το πράσινο φως για την υιοθέτηση του νέου πακέτου κυρώσεων.

Η εξαίρεση καλύπτει τη Dynagas, μεγάλη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στη μεταφορά LNG από τα ρωσικά κοιτάσματα του Γιαμάλ, όπως σημειώνει ο Guardian.

Το νέο πακέτο προβλέπει επίσης την παράταση, για ακόμη 12 μήνες, του ισχύοντος πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο η Μόσχα να επωφεληθεί από την άνοδο των διεθνών τιμών λόγω του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ.

Το ευρωπαϊκό πλαφόν επρόκειτο να αναπροσαρμοστεί αυτόματα προς τα πάνω τον Αύγουστο, γεγονός που ενίσχυσε την πίεση για την επίτευξη συμφωνίας.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη, το πακέτο περιλαμβάνει ακόμη τον μεγαλύτερο αριθμό κυρώσεων κατά φυσικών προσώπων που έχει επιβληθεί στο πλαίσιο οποιουδήποτε ευρωπαϊκού πακέτου την τελευταία τετραετία.

Αντίθετα, το σχέδιο για την απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ Ρώσων πρώην μαχητών φαίνεται να μετατίθεται χρονικά, αν και τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να «προωθήσουν τα αναγκαία μέτρα».

Ικανοποίηση Φον ντερ Λάιεν

Την ικανοποίησή της για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τη στιγμή που η Ουκρανία έχει αποκτήσει στρατιωτική δυναμική, οι κυρώσεις μας συνεχίζουν να αποδυναμώνουν τα οικονομικά θεμέλια της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κομισιόν.

Σύμφωνα με την ίδια, το νέο πακέτο προβλέπει την προσθήκη ακόμη 32 ρωσικών τραπεζών στον κατάλογο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται σε απαγόρευση συναλλαγών, ενώ στο στόχαστρο τίθενται επίσης εταιρείες κρυπτονομισμάτων και πλατφόρμες εμπορίας πετρελαίου.

I welcome the agreement on the 21st sanctions package against Russia.



At a time when Ukraine has built military momentum, our sanctions continue to weaken the economic foundations of Russia’s war effort.



We’re adding 32 more Russian banks to our transaction ban list.



As well… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 23, 2026

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ακόμη ότι, για πρώτη φορά, οι κυρώσεις επεκτείνονται σε πλοία που συνδράμουν τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ενώ χαρακτήρισε «σημαντικό βήμα» την πρόοδο προς την επίσημη απαγόρευση εισόδου Ρώσων μαχητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευχαρίστησε την ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για τη συμβολή της στην επίτευξη της συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr

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