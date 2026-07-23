Η ΔΕΗ και η Aegean Rebreath υλοποίησαν δράσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο, στο πλαίσιο του προγράμματος Sea Power Alliance, με στόχο την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών.

Οι δράσεις περιλάμβαναν υποβρύχιους καθαρισμούς, επιστημονικές δειγματοληψίες και καταγραφή των θαλάσσιων απορριμμάτων, ενώ το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Φθινόπωρο με εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές όλων των βαθμίδων και πρωτοβουλίες ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Στις επιχειρησιακές δράσεις συμμετείχαν και εργαζόμενοι της ΔΕΗ από τον τοπικό Σταθμό Λήμνου, συμβάλλοντας ενεργά στην προσπάθεια προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο και Σητεία, συνδυάζοντας δράσεις πεδίου, επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου προστασίας των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και την παραγωγή αξιόπιστων δεδομένων για τη θαλάσσια ρύπανση.

Μέσα από τη συνεργασία της με την Aegean Rebreath, η ΔΕΗ στηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ενισχύουν τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε δράσεις με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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