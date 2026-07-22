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Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε χθες μετά τις 22:00, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο - Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως πιθανή εγκληματική ενέργεια

UPDATE: 08:08
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Γεωργίου

Από άγριο ξυλοδαρμό φαίνεται να προήλθε ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από συγγενείς του στο γραφείο του το βράδυ της Τρίτης. 

Σύμφωνα με την Καθημερινή, κατά τη νεκροψία δεν εντοπίστηκε κάποιο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο ή άλλου τύπου όπλο, με τις ενδείξεις να συνηγορούν στο παραπάνω ενδεχόμενο. 

Το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, με τις Αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εκεί να χτυπήθηκε με κάποιο αντικείμενο, καθώς φαίνεται πως από εκεί προήλθε το αίμα που εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι ο γνωστός ποινικολόγος βρισκόταν νεκρός στο γραφείο επί αρκετές ώρες, πιθανόν από το πρωί ή ακόμη και από το προηγούμενο βράδυ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: έγκλημα Άγιος Παντελεήμονας έρευνες ΕΛ.ΑΣ.
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