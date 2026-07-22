Από άγριο ξυλοδαρμό φαίνεται να προήλθε ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από συγγενείς του στο γραφείο του το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, κατά τη νεκροψία δεν εντοπίστηκε κάποιο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο ή άλλου τύπου όπλο, με τις ενδείξεις να συνηγορούν στο παραπάνω ενδεχόμενο.

Το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, με τις Αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εκεί να χτυπήθηκε με κάποιο αντικείμενο, καθώς φαίνεται πως από εκεί προήλθε το αίμα που εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι ο γνωστός ποινικολόγος βρισκόταν νεκρός στο γραφείο επί αρκετές ώρες, πιθανόν από το πρωί ή ακόμη και από το προηγούμενο βράδυ.

Πηγή: skai.gr

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