Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ οφείλει να «απελευθερωθεί» από την στρατιωτική εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αναπτύξει τις δικές του δυνατότητες παραγωγής όπλων, προσθέτοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν και τους πληρεξούσιούς του.



«Επιθυμώ αμυντική αυτάρκεια. Εκτιμώ ιδιαίτερα την υποστήριξη που έχουμε λάβει, και την οποία έχω επίσης εξασφαλίσει όλα αυτά τα χρόνια, από τους Αμερικανούς φίλους μας. Σήμερα, ωστόσο, λέω ότι χρειαζόμαστε τη δική μας ανεξάρτητη ικανότητα εξοπλισμών. Αλλά σήμερα λέω: Χρειαζόμαστε το δικό μας ανεξάρτητο σύστημα παραγωγής όπλων. Πρέπει να κατασκευάσουμε τους δικούς μας εξοπλισμούς.. Παράγουμε τα δικά μας όπλα για να απελευθερωθούμε από την εξάρτηση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Τώρα αντιμετωπίζουμε το Ιράν και τους πληρεξούσιούς του. Τους έχουμε χτυπήσει σκληρά. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά εξαρτάται από τη δύναμή μας. Το πού θα βρισκόμαστε σε 30 χρόνια εξαρτάται από τη δύναμή μας. «Γι' αυτό που κάνουμε τώρα είναι να οικοδομήσουμε ακόμη μεγαλύτερη ισχύ», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι θέλει το Ισραήλ «να έχει ανεξάρτητη δυνατότητα εξοπλισμών».



«Πρέπει να απελευθερωθούμε από την εξάρτηση, να συνεχίσουμε να οικοδομούμε όλο και περισσότερη ισχύ, να ενσωματώσουμε όλο και περισσότερη τεχνολογία και να εκπαιδεύσουμε όλο και περισσότερες γενιές διοικητών σαν εσάς - γιατί τελικά αυτό θα καθορίσει τη θέση μας», προσθέτει ο Νετανιάχου.



Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σχολίασε σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα ότι τους τελευταίους μήνες, «τα δύο τρίτα των αμυντικών όπλων που έχουν προστατεύσει [το Ισραήλ]» ήταν κατασκευασμένα από τις ΗΠΑ και χρηματοδοτήθηκαν από αμερικανικά χρήματα φορολογουμένων.



Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ξεκίνησαν πρόσφαα συνομιλίες για ένα νέο 10ετές πλαίσιο συνεργασίας ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, επιδιώκοντας τη «σταδιακή μετάβαση» του πλαισίου «από βοήθεια (των ΗΠΑ) σε μια πλήρως αμοιβαία εταιρική σχέση».

Πηγή: skai.gr

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