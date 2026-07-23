Πόλο: Η Ελλάδα προκρίθηκε στα ημιτελικά του World Cup

Λύγισε το Μαυροβούνιο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του World Cup η Ελλάδα. Τη νίκη με 14-13 πήρε η γαλανόλευκη και παράλληλα το εισιτήριο για τους «4» της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Το επόμενο εμπόδιο της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου θα είναι το Σάββατο στις 13:15 η Ιταλία, η οποία νωρίτερα ξεπέρασε με 18-12 το εμπόδιο της Γεωργίας.

Πρώτος σκόρερ για την Εθνική ήταν ο Αργυρόπουλος με τέσσερα τέρματα, ενώ ο Γκοΐκοβιτς σημείωσε πέντε για τους Μαυροβούνιους.

Το ματς

Η Ελλάδα δεν ξεκίνησε ιδανικά, αφού δέχθηκε το 1-0 με πέναλτι, αλλά απάντησε με τον Τζωρτζάτο να ισοφαρίζει στα 7:17 με τον Κάκαρη και έφερε τούμπα το παιχνίδι με τον Γκιουβέτση και τον Καλογερόπουλο να διαμορφώνουν το 3-1. Οι Μαυροβούνιοι αξιοποίησαν τον παίκτη παραπάνω, μειώνοντας σε 3-2, όμως Σκουμπάκης (στον παίκτη παραπάνω) και Αργυρόπουλος έφεραν το 5-2.

Ο Αργυρόπουλος βρήκε δίχτυα στον παίκτη παραπάνω, ενώ με σουτ από την περιφέρεια έγραψε το 7-3 στα 25’’ πριν το τέλος του οκταλέπτου.

Στα 6:35 πριν το τέλος της περιόδου, ο Αλαφραγκής έκανε το 8-3, με τους Μαυροβούνιους να μειώνουν την απόσταση, προτού ο Αργυρόπουλος σκοράρει με πέναλτι στα 3:46 για το 9-5, όμως πήγε στο τέλος του οκταλέπτου με το 9-6.

Στο ξεκίνημα του 3ου οκταλέπτου, η Ελλάδα δέχθηκε πίεση και χρειάστηκε να αναλάβει δράση ο Τζωρτζάτος. Οι Μαυροβούνιοι μείωσαν πάντως σε 9-7, με τον Αργυρόπουλο να κάνει το 10-7 και ακολούθως ο Γκιουβέτσης να μας φέρνει στο +4.

Το Μαυροβούνιο έκανε τρομερό ντεμαράζ και σε μικρό διάστημα βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής, με τον Στούπαρ να μειώνει σε 11-10. Ο Σπάχιτς στα 5’’ πριν το τέλος της περιόδου διαμόρφωσε το 12-10, δίνοντας ανάσα στη γαλανόλευκη.

Ο Σπάχιτς (5:18) και ο Χαλυβόπουλος (4:35) έδωσε αέρα δύο τερμάτων στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Όμως η ομάδα του Μαυροβουνίου αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να πεθάνει.

Η παρέα του Γκοΐκοβιτς μείωσε σε 14-12 και ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Ο Καλογερόπουλος πανηγύρισε για το 15-12, αλλά ο τεχνικός του Μαυροβουνίου, Ντέγιαν Σάβτιτς, έκανε challenge και δικαιώθηκε για παράβαση από τον Χαλυβόπουλο, ο οποίος δέχθηκε και την κόκκινη. Οπότε, παρέμεινε το 14-12. Ο Σλάντοβιτς μείωσε ακόμη περισσότερο για το 14-13 στα 38’’ πριν το φινάλε, με αποτέλεσμα να βάλει μεγάλη πίεση στην Ελλάδα. Στο φινάλε το Μαυροβούνιο αστόχησε και η Ελλάδα πανηγύρισε την πρόκριση.





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