Ρούμπιο: «Απαιτούνται νέες ιδέες για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι για να επιτευχθεί συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα χρειαστούν «νέες ιδέες» και διαφορετικές προσεγγίσεις, καθώς οι προτάσεις που έχουν τεθεί μέχρι σήμερα δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μανίλα, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, στο περιθώριο της συνόδου του ASEAN, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας χαρακτήρισε τη συζήτησή τους «καλή και ειλικρινή», με βασικό αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ρούμπιο επισήμανε ότι οι προτάσεις που είχαν εξεταστεί κατά το παρελθόν «δεν ήταν αποδεκτές από την Ουκρανία εκείνη την περίοδο» και εκτίμησε ότι σήμερα πιθανότατα θα ήταν ακόμη λιγότερο αποδεκτές. Για τον λόγο αυτό, υποστήριξε ότι μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία θα απαιτήσει νέα δεδομένα και διαφορετικές ιδέες.

«Αν και όταν έρθει η ειρήνη, αυτό θα συμβεί χάρη σε νέες ιδέες και νέες προσεγγίσεις. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε με τέτοιες προτάσεις, εφόσον παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία και οι συνθήκες το επιτρέψουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Και οι δύο πλευρές έχουν λόγο να τερματίσουν τον πόλεμο»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών περιέγραψε τη σύγκρουση ως «έναν πολύ αιματηρό πόλεμο», επισημαίνοντας ότι πλέον και η Ρωσία δέχεται επιθέσεις βαθιά στο έδαφός της, ενώ η Ουκρανία εξακολουθεί να υφίσταται βαρύτατες απώλειες, με επιθέσεις σε αστικές περιοχές, μεταξύ αυτών και στο Κίεβο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η έλευση του χειμώνα θα δημιουργήσει νέες προκλήσεις για την Ουκρανία, καθώς θα χρειαστεί να συνεχίσει να προστατεύει τον εναέριο χώρο της απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

«Η Ουκρανία έχει πληρώσει τεράστιο τίμημα. Έχουμε δει θανάτους αμάχων και συνεχείς επιθέσεις. Αυτός ο πόλεμος δεν ήταν καλός ούτε για την Ουκρανία ούτε για τη Ρωσία. Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές έχουν κίνητρο να βρουν έναν τρόπο να τον τερματίσουν», σημείωσε.

Όπως είπε, η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η εξεύρεση μιας συμφωνίας που θα μπορεί να γίνει αποδεκτή τόσο από τη Μόσχα όσο και από το Κίεβο.

«Προσπαθήσαμε στο παρελθόν και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βρούμε μια μέση λύση που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε αυτόν τον ρόλο, εφόσον παρουσιαστεί η ευκαιρία», τόνισε.

«Δεν αλλάζει η πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Ουκρανία»

Ερωτηθείς σχετικά με ρωσικές αναφορές μετά τη συνάντησή του με τον Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να προμηθεύουν την Ουκρανία με όπλα, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει αυτές τις αναφορές και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην αμερικανική πολιτική.

«Θέλουμε μια ειρηνευτική συμφωνία. Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος. Είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε οποιονδήποτε θετικό ρόλο μπορούμε, αλλά μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να είναι αποδεκτή τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία», ανέφερε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας δεν μπορεί να προκύψει μέσα από μία συνέντευξη Τύπου ή μία και μόνο συνάντηση.

«Αυτό θα απαιτήσει πολλή δουλειά. Επενδύσαμε σημαντικές προσπάθειες στο παρελθόν, αλλά τότε δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Αν οι συνθήκες έχουν πλέον αλλάξει και υπάρχει πραγματική δυνατότητα προόδου, είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε ξανά», δήλωσε.

«Ο Τραμπ θεωρεί τον πόλεμο παράλογο»

Αναφερόμενος στη στάση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρούμπιο είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να θεωρεί τον πόλεμο στην Ουκρανία «ανόητο» και «παράλογο» και επιθυμεί τον άμεσο τερματισμό του.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, βασική προτεραιότητα του Τραμπ είναι να σταματήσουν οι ανθρώπινες απώλειες, να μπορέσουν οι Ουκρανοί να επιστρέψουν στη χώρα τους και να ξεκινήσει η ανοικοδόμησή της, ενώ παράλληλα να πάψουν να χάνονται χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες στα πεδία των μαχών.

«Αν μπορέσουμε να παίξουμε οποιονδήποτε ρόλο για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, θα αξιοποιήσουμε την επιρροή και τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών για να το πετύχουμε. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε όταν παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία και αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρουμε με συνέπεια και στις δύο πλευρές», κατέληξε ο Ρούμπιο.



Πηγή: skai.gr

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