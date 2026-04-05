Διασώθηκε ο πιλότος του F-15 που είχε καταρριφθεί στο Ιράν- «Τον έχουμε» λέει ο Τραμπ

Εκτός ιρανικού εδάφους έβγαλαν οι αμερικανικές δυνάμεις τον πιλότο του F15 που είχε καταρριφθεί το πρωί της Παρασκευής πάνω από το έδαφος του Ιράν. Ήταν το δεύτερο μέλος του πληρώματος του μαχητικού, το πρώτο είχε διασωθεί τις πρώτες ώρες μετά την κατάρριψη.

Η διάσωσή του έγινε στη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο ακολούθησαν σφοδρές μάχες μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων για την απομάκρυνσή του από το ιρανικό έδαφος.

«Τον έχουμε» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social: «ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ! Συμπολίτες Αμερικανοί, τις τελευταίες ώρες οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησαν μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ, για έναν από τους εξαιρετικούς αξιωματικούς μέλη πληρώματος, ο οποίος είναι επίσης ένας ιδιαίτερα σεβαστός σμήναρχος, και χαίρομαι ιδιαίτερα να σας ενημερώσω ότι είναι πλέον ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ!» έγραψε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός παρακολουθούσε την τοποθεσία του αξιωματικού οπλισμού «24 ώρες το 24ωρο» και «σχεδίαζε με επιμέλεια τη διάσωσή του».

Ο αμερικανικός στρατός έστειλε «δεκάδες αεροσκάφη, εξοπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο, για να τον ανακτήσουν», είπε ο Τραμπ. «Έχει υποστεί τραυματισμούς, αλλά θα είναι μια χαρά».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και τις δύο αυτές επιχειρήσεις χωρίς ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ Αμερικανό νεκρό ή έστω τραυματία, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι έχουμε επιτύχει συντριπτική αεροπορική κυριαρχία και υπεροχή στους ουρανούς του Ιράν»։

Ο πιλότος κρυβόταν από τις ιρανικές αρχές για δύο ημέρες μετά την κατάρριψη. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για το ποιες ήταν οι δυνάμεις των ΗΠΑ που τον διέσωσαν, αλλά εκτιμάται ότι πρόκειται για δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων.

Οι αποστολές έρευνας και διάσωσης (CSAR) συγκαταλέγονται στις πιο σύνθετες και κρίσιμες επιχειρήσεις για τις οποίες προετοιμάζονται οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Στις ΗΠΑ, οι επίλεκτες μονάδες της πολεμικής αεροπορίας εκπαιδεύονται ειδικά για τέτοιου είδους αποστολές (CSAR) και συχνά αναπτύσσονται προληπτικά κοντά σε περιοχές συγκρούσεων, όπου υπάρχει πιθανότητα απώλειας αεροσκαφών.

Τι είναι το Combat Search and Rescue

Με απλά λόγια, οι αποστολές μάχης έρευνας και διάσωσης (CSAR) αποτελούν στρατιωτικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν στον εντοπισμό, την υποστήριξη και ενδεχομένως τη διάσωση προσωπικού που βρίσκεται σε ανάγκη, όπως καταρριφθέντες πιλότοι ή απομονωμένοι στρατιώτες. Σε αντίθεση με τις συμβατικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, που μπορεί να διεξάγονται στο πλαίσιο ανθρωπιστικών αποστολών ή μετά από καταστροφές, οι CSAR πραγματοποιούνται σε εχθρικά ή αμφισβητούμενα περιβάλλοντα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η αναφερόμενη επιχείρηση στο Ιράν, βαθιά μέσα σε εχθρικό έδαφος, μεταδίδει το BBC.

Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούνται συχνά με τη χρήση ελικοπτέρων, με υποστήριξη από αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ενώ άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη βρίσκονται σε ετοιμότητα για επιθέσεις και περιπολίες στην περιοχή.

Πρώην διοικητής μοίρας των αλεξιπτωτιστών - διασωστών ανέφερε στο CBS News ότι μια επιχείρηση όπως αυτή που αναφέρεται στο Ιράν θα περιλάμβανε τουλάχιστον 24 αλεξιπτωτιστές - διασώστες που θα σάρωναν την περιοχή με ελικόπτερα Black Hawk. Όπως εξήγησε, η ομάδα θα ήταν έτοιμη να πραγματοποιήσει άλματα από αεροσκάφη εάν απαιτηθεί, ενώ μόλις βρεθεί στο έδαφος, η προτεραιότητα είναι η επικοινωνία με το αγνοούμενο μέλος του πληρώματος.

Πρόσφατες αποστολές διάσωσης των ΗΠΑ

Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικές δυνάμεις διάσωσης αναπτύχθηκαν εκτενώς στους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, πραγματοποιώντας χιλιάδες αποστολές για τη διάσωση τραυματισμένων ή εγκλωβισμένων στρατιωτών των ΗΠΑ και συμμάχων.

Το 2005, συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης μέλους των Navy SEAL που είχε τραυματιστεί και είχε βρει καταφύγιο σε αφγανικό χωριό, μετά από ενέδρα στην οποία σκοτώθηκαν τα υπόλοιπα τρία μέλη της ομάδας του, περιστατικό που αργότερα αποτέλεσε τη βάση για την ταινία «Lone Survivor».

Παρά ταύτα, αποστολές για τη διάσωση καταρριφθέντων Αμερικανών πιλότων παραμένουν σπάνιες τις τελευταίες δεκαετίες. Το 1999, πιλότος αεροσκάφους F-117 που καταρρίφθηκε πάνω από τη Σερβία εντοπίστηκε και διασώθηκε από τις ειδικές δυνάμεις διάσωσης.

Σε ένα ακόμη ιδιαίτερα γνωστό περιστατικό στη Βοσνία το 1995, ο Αμερικανός πιλότος Σκοτ Ο’Γκρέιντι διασώθηκε σε κοινή επιχείρηση της Πολεμικής Αεροπορίας και του Σώματος Πεζοναυτών, αφού είχε καταρριφθεί και απέφυγε τη σύλληψη για έξι ημέρες.

Πηγή: skai.gr

