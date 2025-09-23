Πόλεις της νότιας Κίνας οχυρώνονται τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο υπερτυφώνας «Ραγκάσα», πλησιάζει τις ακτές της. Σχολεία και επιχειρήσεις έκλεισαν, πτήσεις ακυρώθηκαν και ολόκληρη η περιοχή προετοιμάζεται για έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες των τελευταίων ετών που έχει ήδη σκοτώσει τρεις ανθρώπους και έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό χιλιάδων άλλων στις Φιλιππίνες.

Το αστεροσκοπείο του Χονγκ Κονγκ ανέφερε ότι ο υπερτυφώνας ο οποίος πνέει με μέγιστους συνεχείς ανέμους περίπου 220 χλμ/ώρα, αναμένεται να κινηθεί δυτικά-βορειοδυτικά με ταχύτητα περίπου 22 χλμ/ώρα στο βόρειο τμήμα της Νότιας Σινικής Θάλασσας καθώς πλησιάσει τις ακτές της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, της οικονομικής δύναμης της νότιας Κίνας.

Typhoon Ragasa became a Category 5 Super Typhoon with sustained winds of 165 mph as it passed over remote islands in the Philippines Sunday. https://t.co/6RM678jkWq pic.twitter.com/RMfAOVfn2N — AccuWeather (@accuweather) September 22, 2025

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο της Κίνας προέβλεψε ότι ο τυφώνας θα φτάσει στην παράκτια περιοχή μεταξύ των πόλεων Ζουχάι και Ζαντζιάνγκ στην Γκουανγκντόνγκ περίπου το απόγευμα της Τετάρτης.

Έχοντας ήδη εκπέμψει σήμα για ισχυρούς ανέμους που αναμένονται, το αστεροσκοπείο στο Χονγκ Κονγκ θα εκδώσει το σήμα προειδοποίησης για καταιγίδα αριθμού 8, το τρίτο υψηλότερο στο σύστημα συναγερμού της πόλης, το απόγευμα της Τρίτης. Κατέγραψε ταχύτητες ανέμου 84 μίλια/ώρα (135 χλμ./ώρα) κοντά στο έδαφος σε απόσταση περίπου 120 χλμ. από το κέντρο του τυφώνα, υποδεικνύοντας μια ευρεία κάλυψη της ισχύος του τυφώνα.

Η στάθμη του νερού προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 2 μέτρα πάνω από τις παράκτιες περιοχές στο ασιατικό οικονομικό κέντρο το πρωί της Τετάρτης με τη μέγιστη στάθμη του νερού σε ορισμένες περιοχές να είναι πιθανόν να φτάσει τα 4-5 μέτρα πάνω από την τυπική χαμηλότερη στάθμη της θάλασσας.

Οι κάτοικοι που ζουν σε περιοχές που είναι επιρρεπείς στις πλημμύρες έχουν ήδη τοποθετήσει σακιά με άμμο και φράγματα στις πόρτες τους, ενώ άλλοι έχουν βάλει ταινίες και χαρτόνια στα παράθυρα και τις πόρτες για να προστατευτούν από τους ισχυρούς ανέμους. Πολλοί άνθρωποι έχουν αποθηκεύσει τρόφιμα και καθημερινές προμήθειες.

Τα σχολεία έκλεισαν στο Χονγκ Κονγκ και στη γειτονική πόλη Μακάο. Επίσης, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο Χονγκ Κονγκ. Το αεροδρόμιο της Σενζέν θα αναστείλει όλες τις πτήσεις από την Τρίτη το βράδυ.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν και πάνω από 7.000 απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους στην Ταϊβάν όταν ο τυφώνας σάρωσε νότια του νησιού, ενώ πάνω από 8.000 νοικοκυριά επηρεάστηκαν από διακοπές ρεύματος, ανέφερε το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Νεκροί, κατολισθήσεις και πλημμύρες στις Φιλιππίνες

Στις Φιλιππίνες, ο τυφώνας Ραγκάσα άφησε πίσω του τουλάχιστον τρεις νεκρούς και πέντε αγνοούμενους, ενώ περισσότεροι από 17.500 άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από την ισχυρότερη καταιγίδα που έπληξε το αρχιπέλαγος της Νοτιοανατολικής Ασίας φέτος, δήλωσαν η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας και επαρχιακοί αξιωματούχοι.

Devastating scenes from Babuyan Claro after Super Typhoon #Ragasa (#NandoPh). Homes flattened, roofs torn off. The community is left to rebuild, facing a long road to recovery. Our thoughts and prayers are with them. 🙏 pic.twitter.com/fXfvDr2mPo — Gab ✊ (@cofrancisg) September 23, 2025

Σκεπές σπιτιών ξεριζώθηκαν, σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς και πεσμένα δέντρα και βάρκες έχουν ξεβραστεί στην ακτή.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται ένας 74χρονος άνδρας, ο οποίος πέθανε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, αφού παγιδεύτηκε σε ένα από τα τέσσερα οχήματα που ήταν εν μέρει θαμμένα από λάσπη όταν πέτρες και δέντρα έπεσαν από μια βουνοπλαγιά σε έναν στενό δρόμο τη Δευτέρα στην ορεινή πόλη Τούμπα στην επαρχία Μπενγκέτ, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ακόμη δύο κάτοικοι του χωριού έχασαν τη ζωή τους στην καταιγίδα, συμπεριλαμβανομένου ενός κατοίκου της πόλης Καλαγιάν.

DRAMATIC VIDEO:



Super Typhoon Ragasa lashes out in full force on the Philippines as some residents who didn't evacuate are hunkering down.



Wind gusts are reaching 155 mph (250 km/h) and a pressure reading of 915 mb according to the Philippine Atmospheric, Geophysical and… pic.twitter.com/TxjmGtLmx9 — WeatherNation (@WeatherNation) September 22, 2025

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης αναζητούσαν έξι ψαράδες που αγνοούνταν το πρωί της Τρίτης, αφού ένα μεγάλο κύμα ανέτρεψε το σκάφος τους.

Οι προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις παραμένουν σε ισχύ για μεγάλο μέρος των βόρειων Φιλιππίνων, καθώς οι εξωτερικές ζώνες του Ραγκάσα συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα, με πιθανούς περαιτέρω κινδύνους πλημμυρών και κατολισθήσεων στην περιοχή Λουζόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.