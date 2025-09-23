Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1942, οι Ναζί ξεκίνησαν πειραματικά στο Άουσβιτς τις εκτελέσεις των Εβραίων κρατούμενων με θανατηφόρα αέρια, κυρίως το αέριο Κυκλών Β.

Στο Άουσβιτς Ι, το αρχικό στρατόπεδο συγκέντρωσης και το διοικητικό κέντρο ολόκληρου του συγκροτήματος, δολοφονήθηκαν περίπου 70.000 άνθρωποι, κυρίως Πολωνοί διανοούμενοι και σοβιετικοί αιχμάλωτοι.

Στο Άουσβιτς ΙΙ Μπίρκεναου, στρατόπεδο εξόντωσης, μεταφέρονταν κυρίως Εβραίοι, Σίντι και Ρομά.

Συνολικά 1.100.000 Εβραίοι μεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς μεταξύ των ετών 1940-1945 και περίπου 960.000 θανατώθηκαν εκεί - από τους οποίους 865.000 σε θαλάμους αερίων αμέσως κατά την άφιξή τους.

Οι θάλαμοι αερίων

Οι συνηθέστεροι τρόποι εκτέλεσης των κρατουμένων ήταν η δηλητηρίαση με το αέριο Κυκλώνας Β σε ειδικούς θαλάμους (θάλαμοι αερίων), πυρά πυροβόλου όπλου, θανατηφόρα ένεση, απαγχονισμός και θάνατος από ασιτία.

Την άνοιξη του 1942 δολοφονήθηκαν στους θάλαμους αεριών σοβιετικοί πολιτικοί κομισάριοι (στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος αποσπασμένα στον Κόκκινο Στρατό), όπως και ανίκανοι για εργασία φυλακισμένοι, εισπνέοντας το αέριο Κυκλώνας Β.

Οι μητέρες και τα παιδιά, που κατά την κρίση των γιατρών του στρατοπέδου δεν μπορούσαν να εργαστούν, δολοφονούνταν επίσης με αέριο αμέσως μετά την άφιξή τους στο στρατόπεδο.

Στο Άουσβιτς ΙΙ Μπίρκεναου υπήρχαν σε έξι κτίρια - θάλαμοι αερίων, οι οποίοι δεν λειτουργούσαν όλοι συγχρόνως. Μέχρι το καλοκαίρι του 1943 χτίστηκαν και ενεργοποιήθηκαν τέσσερα κρεματόρια, τα οποία διέθεταν θαλάμους αερίων έκτασης 100 τ.μ. και άνω.

Από τον Απρίλιο του 1942 και μετά, η πλειονότητα των Εβραίων που έφταναν στο στρατόπεδο θανατώνονταν αμέσως.

Συνολικά εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι, από τους οποίους τουλάχιστον 1,1 εκατομμύρια εξοντώθηκαν.

Περίπου 900.000 πέθαναν μετά την επιλογή που έγινε άμεσα κατά την άφιξή τους. Άλλοι 200.000 άνθρωποι πέθαναν από ασθένειες, υποσιτισμό, βαρύτατη κακοποίηση, συνέπειες ιατρικών πειραμάτων ή δολοφονήθηκαν.

Πηγή φωτογραφίας auschwitz.org - Ο πρώτος θάλαμος αερίων που λειτούργησε στο στρατόπεδο εξόντωσης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.