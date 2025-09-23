Άνοιξε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης Kastrup, η οποία είχε ανασταλεί επί ώρες χθες Δευτέρα εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην πρωτεύουσα της Δανίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις ή ακόμη και ορισμένες ακυρώσεις αναχωρήσεων, έτσι οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες τους.

Το Εθνικό Νορβηγικό δίκτυο NRK δημοσίευσε βίντεο, το οποίο δείχνει drones να πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις διακόπηκαν από τις 20.26 (τοπική ώρα) της Δευτέρας, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτροπές πτήσεων. Περίπου 50 πτήσεις εκτράπηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ανέφερε το FlightRadar στο X.

Per the latest update via Eurocontrol, Copenhagen Airport will remain closed through 0700 UTC 23 Sep. 50 flights have been canceled so far, 50 flights have been diverted, and approximately 20 further flights are likely to divert over the coming hours. https://t.co/MadqkZsLdt pic.twitter.com/5axPAhShaB — Flightradar24 (@flightradar24) September 22, 2025

Η αστυνομία δήλωσε τη Δευτέρα ότι δύο ή τρία μεγάλα drones εθεάθησαν να πετούν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να κλείσει όλη η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Δανίας, για σχεδόν τέσσερις ώρες.

CPH Lufthavn er pt lukket for start og landing, idet 2-3 større droner er set flyve i området. Tidshorisonten er pt. ukendt.#politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 22, 2025

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι η αστυνομία εργάζεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας, για την ταυτοποίηση των drones, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενη την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Major police presence in and outside Copenhagen Airport in Denmark, as all arriving and departing flights have been halted due to a number of unidentified “large” drones being spotted flying in the airspace around CPH. pic.twitter.com/Tkb3cPy0e8 — OSINTdefender (@sentdefender) September 22, 2025

Την περασμένη Παρασκευή, χάκερ στόχευσαν την εταιρεία παροχής συστημάτων check-in και επιβίβασης Collins Aerospace, διακόπτοντας τη λειτουργία του Χίθροου του Λονδίνου - του πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της Ευρώπης - καθώς και των αεροδρομίων του Βερολίνου και των Βρυξελλών.

