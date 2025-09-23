Λογαριασμός
Άνοιξε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης - Είχε κλείσει για τέσσερις ώρες λόγω παρουσίας drones στον εναέριο χώρο (Video)

Δύο ή τρία μεγάλα drones εθεάθησαν να πετούν στην περιοχή - Η αστυνομία εργάζεται για την ταυτοποίησή τους - 50 πτήσεις εκτράπηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια

Άνοιξε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης Kastrup, η οποία είχε ανασταλεί επί ώρες χθες Δευτέρα εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην πρωτεύουσα της Δανίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις ή ακόμη και ορισμένες ακυρώσεις αναχωρήσεων, έτσι οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες τους.

Το Εθνικό Νορβηγικό δίκτυο NRK δημοσίευσε βίντεο, το οποίο δείχνει  drones να πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις διακόπηκαν από τις 20.26 (τοπική ώρα) της Δευτέρας, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτροπές πτήσεων. Περίπου 50 πτήσεις εκτράπηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ανέφερε το FlightRadar στο X.

Η αστυνομία δήλωσε τη Δευτέρα ότι δύο ή τρία μεγάλα drones εθεάθησαν να πετούν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να κλείσει όλη η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Δανίας, για σχεδόν τέσσερις ώρες.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι η αστυνομία εργάζεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας, για την ταυτοποίηση των drones, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενη την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Την περασμένη Παρασκευή, χάκερ στόχευσαν την εταιρεία παροχής συστημάτων check-in και επιβίβασης Collins Aerospace, διακόπτοντας τη λειτουργία του Χίθροου του Λονδίνου - του πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της Ευρώπης - καθώς και των αεροδρομίων του Βερολίνου και των Βρυξελλών.

