Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, σχεδιάζει να περικόψει μεγάλο αριθμό εργαζομένων του υπουργείου, καταργώντας περίπου 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και κλείνοντας περιφερειακά γραφεία, τόνισε η Wall Street Journal, επικαλούμενη έγγραφα.

Ο Κένεντι αναμένεται να ανακοινώσει τις προγραμματισμένες αλλαγές αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το πλάνο περιλαμβάνει την απομάκρυνση 10.000 πλήρους απασχόλησης εργαζομένων σε διάφορες υπηρεσίες, που είναι επιφορτισμένες μεταξύ άλλων με την ανταπόκριση σε ξεσπάσματα ασθενειών, την έγκριση νέων φαρμάκων, την παροχή ασφάλισης για τους φτωχότερους Αμερικανούς.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας έρχονται ενώ ήδη 10.000 εργαζόμενοι έχουν ήδη επιλέξει να αποχωρήσουν από το υπουργείο από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μέσω προσφορών για εθελούσια έξοδο, αναφέρει η WSJ.

Οι εθελούσιες αποχωρήσεις και το σχέδιο, αν εφαρμοστεί πλήρως, θα οδηγήσουν στη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού του υπουργείου σε 62.000 ομοσπονδιακούς εργαζομένους στον τομέα της υγείας, τονίζει το δημοσίευμα.

Το υπουργείο δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

