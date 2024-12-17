Πεκίνο: «Παράλογες» οι κατηγορίες κατασκοπείας από Κινέζο φίλο του πρίγκιπα Άντριου

Η Κίνα χαρακτήρισε σήμερα «παράλογες» τις καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες Κινέζος επιχειρηματίας φέρεται να εκμεταλλεύθηκε τη σχέση του με τον πρίγκιπα Άντριου για να κατασκοπεύσει για λογαριασμό του Πεκίνου, μια υπόθεση για την οποία ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε «την ανησυχία του».

«Οι κατηγορίες περί λεγόμενης κατασκοπείας από την Κίνα είναι παράλογες», δήλωσε ο Λιν Ζιάν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης του Τύπου.

Ο Λιν πρόσθεσε ότι οι στενές σχέσεις του Πεκίνου με το Λονδίνο είναι «προς το κοινό όφελος των δύο χωρών».

Χθες Δευτέρα η βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε «την ανησυχία της» για τις ενέργειες του Πεκίνου, αντιδρώντας στις υποψίες ότι ένας Κινέζος επιχειρηματίας που συνδέεται με τον πρίγκιπα Άντριου, ο Τένγκμπο Γιανγκ, επιδιδόταν σε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

The alleged Chinese spy with links to Prince Andrew has been named as Yang Tengbo after an anonymity order was lifted.https://t.co/f7x4JnVDwV pic.twitter.com/Xr8NB19mKQ — Sky News (@SkyNews) December 16, 2024

Ο Γιανγκ αρνήθηκε ότι είναι κατάσκοπος. Όμως το σκάνδαλο αυτό προκάλεσε νέα αναταραχή στη βρετανική βασιλική οικογένεια και ο Άντριου, αδελφός του Βρετανού βασιλιά Καρόλου, δεν θα παραβρεθεί στην παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη οικογενειακή συγκέντρωση στο Σάντριγχαμ.

🚨 BREAKING: The alleged Chinese spy banned from the UK and linked to Prince Andrew can be now be named as Yang Tengbo, a High Court judge has ruled pic.twitter.com/9KETnolpbO — Politics UK (@PolitlcsUK) December 16, 2024

Ο Κινέζος επιχειρηματίας είχε γίνει έμπιστος του πρίγκιπα Άντριου και είχε λάβει άδεια να ενεργεί εξ ονόματός του προκειμένου να αναζητήσει πιθανούς επενδυτές από την Κίνα.

Ο ίδιος ο δούκας του Γιορκ, ο επίσημος τίτλος του Άντριου, διαβεβαίωσε την Παρασκευή ότι «διέκοψα οποιαδήποτε επαφή» με το πρόσωπο αυτό «μόλις προέκυψαν ανησυχίες εις βάρος του», ενώ τόνισε ότι «δεν συζητήσαμε τίποτα που να ήταν ευαίσθητης φύσης».

Ανησυχία στην κυβέρνηση

Από τη Νορβηγία ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σχολίασε χθες: «φυσικά και ανησυχούμε για τις προκλήσεις που θέτει η Κίνα», υπενθυμίζοντας ότι συναντήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Ρίο ντε Ζανέιρο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά εδώ και έξι χρόνια που Βρετανός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο.

«Η προσέγγισή μας είναι αυτή της συνεργασίας εκεί που πρέπει να συνεργαστούμε, για παράδειγμα στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, της αμφισβήτησης όταν πρέπει, κυρίως στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και του ανταγωνισμού, όταν πρόκειται για το εμπόριο», εξήγησε ο Στάρμερ.

Ο υπουργός αρμόδιος για την Ασφάλεια Νταν Τζάρβις αναφέρθηκε από την πλευρά του στο κοινοβούλιο στο γενικότερο «περιβάλλον απειλής».

«Ένας αριθμός κρατών – ανάμεσά τους η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν—προσπαθούν μόνιμα να πλήξουν την ασφάλεια της Βρετανίας. Η απάντησή μας είναι μια από τις πιο ισχυρές και σύγχρονες παγκοσμίως», υπογράμμισε.

Την Πέμπτη η ειδική επιτροπή αρμόδια για θέματα μετανάστευσης επικύρωσε την απαγόρευση εισόδου στη Βρετανία που είχε εκδοθεί εις βάρος του 50χρονου Τένγκμπο. Αυτός ο Κινέζος επιχειρηματίας χαρακτηρίστηκε «έμπιστος» του πρίγκιπα Άντριου και πιστεύεται ότι ενεπλάκη «σε μυστικές και δόλιες δραστηριότητες» για λογαριασμό του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Ο ίδιος ο Τένγκμπο δήλωσε ότι «δεν έκανα τίποτα κακό ή παράνομο και οι ανησυχίες που εξέφρασε το υπουργείο Εσωτερικών εις βάρος μου είναι αβάσιμες», ενώ αρνήθηκε ότι είναι κατάσκοπος.

Πηγή: skai.gr

