Μόσχα: Βίντεο με τη στιγμή της έκρηξης που σκότωσε τον αντιστράτηγο Κιρίλοφ

Βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της έκρηξης που σκότωσε τον αντιστράτηγο Ιγκόρ Κιρίλοφ στη Μόσχα τα ξημερώματα δόθηκε στη δημοσιότητα. Τα πλάνα φαίνεται ότι δείχνουν τη λάμψη της έκρηξης, και αμέσως λόγω του ωστικού κύματος παράθυρα σπάνε και οι συναγερμοί των παρκαρισμένων οχημάτων ενεργοποιούνται.



Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σκότωσε τον Ρώσο αντιστράτηγο Ιγκόρ Κιρίλοφ με ειδική επιχείρηση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα στη Μόσχα, δήλωσε στο Ρόιτερς πηγή στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό αυτό από ανεξάρτητη πηγή.

Η πηγή στην SBU είπε ότι το Κίεβο θεωρούσε τον Κιρίλοφ εγκληματία πολέμου και «απολύτως θεμιτό στόχο», καθώς τον κατηγορούσε ότι είχε διατάξει τη χρήση στον πόλεμο απαγορευμένων χημικών όπλων εναντίον ουκρανικών δυνάμεων.

Απειλές για άμεση εκδίκηση στην ηγεσία του Κιέβου μετά τη δολοφονία του αντιστράτηγου Κιρίλοφ εξαπέλυσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

