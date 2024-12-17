Βόρεια Μακεδονία: O πρώην αντιπροέδρος διώκεται για διαφθορά - Διέφυγε στο Κόσοβο

Ποινική δίωξη κατά του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Αρτάν Γκρούμπι, ο οποίος φέρεται να διέφυγε εκτός χώρας, άσκησαν οι δικαστικές αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, για υπεξαίρεση ποσού άνω των 8 εκατ. ευρώ, σχετικά με προμήθειες της κρατικής λοταρίας της χώρας.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων, οι δικαστικές αρχές της Βόρειας Μακεδονίας διεξάγουν έρευνα και κατά του πρώην πρωθυπουργού της χώρας Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι για ενδεχόμενη ανάμειξή του στην ίδια υπόθεση.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας Αρτάν Γκρούμπι βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες εκτός χώρας. Ο ίδιος, με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε ότι βρίσκεται στο γειτονικό Κόσοβο για ιδιωτικούς σκοπούς και πως σκοπεύει να επιστρέψει στη Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων, ο Αρτάν Γκρούμπι διέφυγε στο Κόσοβο με αυτοκίνητο που έφερε διπλωματικές πινακίδες και το οποίο οδηγούσε ο επίτιμος πρόξενος του Κοσόβου στη Βόρεια Μακεδονία και γνωστός επιχειρηματίας της χώρας.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έβαλε στη "μαύρη λίστα" τον Αρτάν Γκρούμπι, λόγω εμπλοκής του σε σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς στη Βόρεια Μακεδονία, απαγορεύοντας την είσοδό του στην επικράτεια των ΗΠΑ.

Ο Αρτάν Γκρούμπι, ο οποίος προέρχεται από το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, την «Δημοκρατική Ένωση για Ένταξη» (DUI) του Αλί Αχμέτι είχε διετελέσει αντιπρόεδρος της χώρας από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2024, στις τότε κυβερνήσεις συνασπισμού μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του DUI, με πρωθυπουργούς τον Ζόραν Ζάεφ και τον Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι. Με την αλλαγή της εξουσίας στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI πέρασε στην αντιπολίτευση.

Ο Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι, ο οποίος προέρχεται από το νυν αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM), διετέλεσε πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2024, διαδεχόμενος τον Ζόραν Ζάεφ.

Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας ξεκίνησε από την περασμένη εβδομάδα εκτεταμένες επιχειρήσεις με σκοπό τη σύλληψη υψηλόβαθμων πρώην κυβερνητικών παραγόντων της χώρας, τους οποίους κατηγορεί για διαφθορά.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι υποστηρίζει πως η προηγούμενη κυβέρνηση της χώρας ήταν η πλέον "διεφθαρμένη" που θα μπορούσε να υπάρξει και αναφέρει πως πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη για τις πράξεις τους.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε όλες τις τελευταίες εκθέσεις του για τη Βόρεια Μακεδονία, επισημαίνει πως η διαφθορά στη χώρα έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις και επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισής της. Οι ΗΠΑ τα τελευταία δύο χρόνια έχουν βάλει στη "μαύρη λίστα" δέκα πολιτικούς και επιχειρηματίες της Βόρειας Μακεδονίας για ανάμειξή τους σε υποθέσεις διαφθοράς. Μεταξύ άλλων στη "μαύρη λίστα" βρίσκονται ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Νίκολα Γκρούεφσκι, ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας Σάσο Μιγιάλκοφ (πρώτος εξάδελφος του Νίκολα Γκρούεφσκι), οι πρώην αντιπρόεδροι της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας Κότσο Ανγκιούσεφ και Αρτάν Γκρούμπι και δύο από τους γνωστότερους επιχειρηματίες της χώρας (Όρτσε Κάμτσεφ και Σεργκέι Σαμσονένκο).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

