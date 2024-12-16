Κυκλώνας στη Μαγιότ: Sos Βραζιλίας για την κλιματική αλλαγή

Ο καταστροφικός κυκλώνας που έπληξε το γαλλικό αρχιπέλαγος Μαγιότ υπογραμμίζει την ανάγκη "να ενταθούν οι προσπάθειες" για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δήλωσε σήμερα η κυβέρνηση της Βραζιλίας, χώρα που θα φιλοξενήσει τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) την προσεχή χρονιά.

"Η κυβέρνηση της Βραζιλίας έμαθε, με πόνο, για την καταστροφή που προκάλεσε ο κυκλώνας Σίντο στη Μαγιότ", αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής.

"Εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, η Βραζιλία εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Μαγιότ και τη γαλλική κυβέρνηση", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι γαλλικές αρχές φοβούνται ότι οι ανθρώπινες απώλειες μπορεί να ανέλθουν σε "αρκετές εκατοντάδες" ή και "μερικές χιλιάδες" μετά το πέρασμα του κυκλώνα στη Μαγιότ, του πιο καταστροφικού τα τελευταία 90 χρόνια.

"Αυτή τη στιγμή της θλίψης, η Βραζιλία καλεί τους εταίρους να διπλασιάσουν τις προσπάθειες προσαρμογής απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, για την αντιμετώπιση του πολλαπλασιασμού των ακραίων φυσικών φαινομένων", τονίζεται στην ανακοίνωση της Μπραζίλια.

Η τεράστια νοτιοαμερικανική χώρα έχει σχεδόν το 60% του δάσους του Αμαζονίου, το οποίο παίζει θεμελιώδη ρόλο στην απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αερίου που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η ίδια η Βραζιλία επλήγη σε μεγάλο βαθμό από ακραία καιρικά φαινόμενα φέτος, με δασικές πυρκαγιές οι οποίες ευνοήθηκαν από μια πρωτόγνωρη ξηρασία σε αρκετές περιοχές της χώρας και τρομερές πλημμύρες τον Απρίλιο και Μάιο στον νότο.

Τον Νοέμβριο, η κυβέρνηση του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ανακοίνωσε ότι αναθεώρησε προς τα πάνω τους στόχους της για τη μείωση των εκπομπών CO2.

Η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο του 2025 στην Μπελέμ, πόλη στον Αμαζόνιο, στη βόρεια Βραζιλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.