Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πετρελαιοκηλίδα στη Μαύρη Θάλασσα μετά από φερόμενη ουκρανική επίθεση στο ρωσικό λιμάνι Τουάπσε, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ. Οι τοπικές αρχές επιβεβαιώνουν ζημιές σε τερματικά και δύο πλοία, χωρίς θύματα, ενώ το Κίεβο συνεχίζει να πλήττει ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο το Σαββατοκύριακο και εξετάστηκαν από το BBC, δείχνουν πιθανή ουκρανική επίθεση στο λιμάνι του Τουάπσε, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας.

Το βίντεο, τραβηγμένο τη νύχτα, δείχνει αντιαεροπορικά πυρά να εκτοξεύονται προς τον ουρανό και στη συνέχεια μια πολύ έντονη λάμψη.

A video from a vessel anchored near the port of Tuapse at the time of the attack on the night of November 1–2. In the background, you can hear radio communications between the tankers Chai, Pollux, and Tuapse Port Control over VHF. The footage shows, among other things, the… https://t.co/ApocjkZH5O pic.twitter.com/OCMihVJJD8 — WarTranslated (@wartranslated) November 3, 2025

Η ομάδα ανάλυσης του βρετανικού δικτύου επιβεβαίωσε την τοποθεσία, ότι πρόκειται, δηλαδή, για το λιμάνι Τουάπσε, εξετάζοντας κτίρια που φαίνονται στη λήψη, τα οποία αντιστοιχούν σε δορυφορικές εικόνες από το Google και το Yandex Maps.

Επιπλέον, η δορυφορική πλατφόρμα FIRMS της NASA, που καταγράφει πηγές θερμότητας στην επιφάνεια της Γης, εντόπισε τρία διαφορετικά θερμικά ίχνη στην περιοχή του λιμανιού τις τελευταίες 24 ώρες.

🔥💣 After the Tuapse oil terminal was bombed by Ukrainian kamikaze drones, the facility — along with its fuel storage tanks — continues to burn intensely. pic.twitter.com/TSQ1pkz1Wr — NSTRIKE (@NSTRIKE01) November 2, 2025

Δορυφορική εικόνα της 2ας Νοεμβρίου αποκάλυψε επίσης αυτό που φαίνεται να είναι μία πετρελαιοκηλίδα μήκους περίπου 3,6 χιλιομέτρων, που εκτείνεται από έναν από τους τερματικούς σταθμούς του λιμανιού προς τη Μαύρη Θάλασσα.

Σε ανακοίνωσή τους, οι περιφερειακές αρχές επιβεβαίωσαν την επίθεση, αναφέροντας ότι τα κτίρια του τερματικού σταθμού και δύο ξένα πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι υπέστησαν εξωτερικές ζημιές, χωρίς όμως να υπάρξουν θύματα.

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας.



