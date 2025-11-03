Η Βρετανία προμήθευσε την Ουκρανία με περαιτέρω πυραύλους Storm Shadow για πλήγματα στη Ρωσία

Η βρετανική κυβέρνηση προμήθευσε πρόσφατα την Ουκρανία με περαιτέρω πυραύλους κρουζ Storm Shadow, ώστε το Κίεβο να συνεχίσει την εκστρατεία μακροπρόθεσμων επιθέσεων εντός της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του ζητήματος.

Η παράδοση ενός ακαθόριστου αριθμού πυραύλων πραγματοποιήθηκε για να εξασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα είναι εφοδιασμένη πριν από τους χειμερινούς μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων η Βρετανία ανησυχεί ότι το Κρεμλίνο θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον των Ουκρανών αμάχων, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Bloomberg.

Καθώς η Ρωσία πιέζεται όλο και περισσότερο υπό το βάρος των κυρώσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να δείξουν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία θα ξεπεράσει την ικανότητα της ρωσικής οικονομίας να στηρίξει την πολεμική της προσπάθεια.

Η βρετανική κίνηση έλαβε χώρα καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε εκ νέου την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία. Οι Storm Shadows έχουν βοηθήσει την Ουκρανία να πλήξει τα αδύνατα σημεία της Ρωσίας. Τον Οκτώβριο, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα ρωσικό εργοστάσιο χημικών με το βρετανικής κατασκευής όπλο μακράς εμβέλειας.

«Πραγματοποιήθηκε μαζική συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και αεροπορικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυραύλων Storm Shadow που εκτοξεύτηκαν από αέρος, οι οποίοι κατάφεραν να διαπεράσουν το ρωσικό σύστημα αεράμυνας», ανέφερε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή ήταν η πρώτη επιβεβαιωμένη χρήση πυραύλων Storm Shadow εντός της Ρωσίας από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι Storm Shadows είναι πύραυλοι ακριβείας, που εκτοξεύονται από αέρος και έχουν βεληνεκές άνω των 250 χιλιομέτρων. Πετούν κοντά στο έδαφος με υψηλές ταχύτητες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κατασκευαστή τους MBDA.

Η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει πόσους πυραύλους Storm Shadow έχει παραδώσει στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου και δεν ανακοινώνει τακτικά τις αποστολές.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν για πρώτη φορά με το βρετανικό όπλο μακράς εμβέλειας στρατιωτικούς στόχους εντός της Ρωσίας τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά την πρώτη χρήση από την Ουκρανία των αμερικανικής κατασκευής ATACMS, μετά από απόφαση της τότε κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν να εγκρίνει την περιορισμένη χρήση των όπλων από το Κίεβο για επιθέσεις σε στόχους εντός της Ρωσίας. Οι Storm Shadows απαιτούν δεδομένα στόχευσης από τις ΗΠΑ για να χρησιμοποιηθούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι προοπτικές για την Ουκρανία βελτιώνονται μετά την επιβολή κυρώσεων από τον Τραμπ στο ρωσικό πετρέλαιο, σε μια ένδειξη ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι η σκληρή στάση των ΗΠΑ θα μπορούσε να βλάψει την ικανότητα του Κρεμλίνου να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση», δήλωσε ο Στάρμερ σε συνέντευξή του στο Bloomberg, χαιρετίζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις κατά των μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών ως «σημαντική εξέλιξη».

Πηγή: skai.gr

