Ο Λετονός πρόεδρος Έντγκαρς Ρινκέβιτς αποφάσισε σήμερα να μην επικυρώσει και να επιστρέψει στη Βουλή προς επανεξέταση έναν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο νόμο για την αποχώρηση της Λετονίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Η επικύρωση και η καταγγελία της Σύμβασης κατά την ίδια κοινοβουλευτική περίοδο «στέλνει ένα αντιφατικό μήνυμα τόσο στην κοινωνία της Λετονίας όσο και στους διεθνείς συμμάχους» και θα αποτελούσε «μια πρωτοφανή περίπτωση εντός του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου», τόνισε ανακοίνωση της προεδρίας.

Το κοινοβούλιο της Λετονίας υπερψήφισε την περασμένη Πέμπτη την αποχώρηση της χώρας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, κάτι πρωτόγνωρο για κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνθήκη-σταθμός για το Συμβούλιο της Ευρώπης, με στόχο να θέσει τέλος στη βία κατά των γυναικών και στην ενδοοικογενειακή βία, είχε επικυρωθεί από τη Λετονία τον Νοέμβριο του 2024.

Πηγή: skai.gr

