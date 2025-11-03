Με ειρωνικό τόνο, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σχολίασε την κατάρρευση ιστορικού πύργου στη Ρώμη, συνδέοντάς τη με τη στήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Ειδικότερα, η Ζαχάροβα, σχολιάζοντας το συγκεκριμένο περιστατικό είπε δηκτικά ότι «η Ιταλία θα καταρρεύσει ολόκληρη – από την οικονομία έως τους πύργους – όσο η κυβέρνησή της συνεχίζει να ξοδεύει άσκοπα τα χρήματα των φορολογουμένων για την Ουκρανία».

Η Ζαχάροβα υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ιταλικού ΥΠΕΞ, η Ρώμη έχει προσφέρει περίπου 2,5 δισ. ευρώ βοήθεια στο Κίεβο, εκ των οποίων 1 δισ. για τους πρόσφυγες, 310 εκατ. για τον ουκρανικό προϋπολογισμό και 93 εκατ. για ανθρωπιστική στήριξη.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ANSA, από την κατάρρευση του «Πύργου των Κόμηδων», σε μικρή απόσταση από το Κολοσσαίο, τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων ένα σοβαρά.





Πηγή: skai.gr

