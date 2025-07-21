Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 47 τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, σε δρόμο της επαρχίας Εσπαϊγιάτ στο βόρειο τμήμα της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Una guagua que regresaba desde Río San Juan con destino a Esperanza se volcó la noche de este domingo en la zona de La Cumbre, en la carretera Moca–Jamao al Norte, provincia Espaillat, dejando un número aún indeterminado de heridos. pic.twitter.com/mUe1rd8QAv — TelenoticiasRD (@Telenoticiasrd) July 21, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κοντά στην πόλη Σαν Βίκτορ, εξαιτίας βλάβης στα φρένα. Οι επιβαίνοντες στο λεωφορείο επέστρεφαν από εκδρομή στην Πλάγια Γκράντε, μια από τις δημοφιλέστερες παραλίες της χώρας.

Από τις αρχές του έτους, 887 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στη Δομινικανή Δημοκρατία, της οποίας ο πληθυσμός ανέρχεται σε περίπου 11 εκατομμύρια.

