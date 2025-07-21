Λογαριασμός
Δομινικανή Δημοκρατία: Τουλάχιστον έξι νεκροί και 47 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο (Βίντεο)

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κοντά στην πόλη Σαν Βίκτορ, εξαιτίας βλάβης

Δομινικανή Δημοκρατία

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 47 τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, σε δρόμο της επαρχίας Εσπαϊγιάτ στο βόρειο τμήμα της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κοντά στην πόλη Σαν Βίκτορ, εξαιτίας βλάβης στα φρένα. Οι επιβαίνοντες στο λεωφορείο επέστρεφαν από εκδρομή στην Πλάγια Γκράντε, μια από τις δημοφιλέστερες παραλίες της χώρας.

Από τις αρχές του έτους, 887 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στη Δομινικανή Δημοκρατία, της οποίας ο πληθυσμός ανέρχεται σε περίπου 11 εκατομμύρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

