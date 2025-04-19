Δομινικανή Δημοκρατία: Αφέθηκε ελεύθερος ο "ψευτοήρωας" που ισχυριζόταν ότι έσωσε ανθρώπους μετά την κατάρρευση του κλαμπ Jet Set

Ένας άνδρας που κατηγορείται ότι διέδιδε ψευδώς ότι διέσωσε πολλούς ανθρώπους από το κλαμπ που κατέρρευσε στις 8 Απριλίου στο Σάντο Ντομίνγκο, αφέθηκε ελεύθερος σήμερα, με περιοριστικούς όρους, ανακοίνωσε ο δικηγόρος του.

Ο Ραφαέλ Ροσάριο Μότα, 32 ετών, συνελήφθη στα μέσα της εβδομάδας από τη δομινικανή αστυνομία αφού έδωσε πολλές συνεντεύξεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ισχυριζόμενος ότι συμμετείχε στη διάσωση 12 ανθρώπων από τα συντρίμμια του κλαμπ Jet Set.

Από την κατάρρευση της στέγης του κτιρίου σκοτώθηκαν 232 άνθρωποι.

Ο Μότα πληρωνόταν για τις συνεντεύξεις που παραχωρούσε, σύμφωνα με την αστυνομία που τον χαρακτήρισε «ψευτοήρωα». Ο δικηγόρος του, ο Γιοχάνι Λινάρες Ροσάριο, είπε ότι σήμερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 200.000 πέσο (περίπου 3.400 ευρώ) και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Μεταξύ άλλων, ο Μότα έλεγε ότι διέσωσε την παρουσιάστρια ειδήσεων Ελιάντα Κιντέρο.

«Το έκανα επειδή με πλήρωναν (…) Ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο, ζητώ συγγνώμη από τις αρχές», είπε σε ένα βίντεο που δημοσιοποίησε η αστυνομία.

Η στέγη του κλαμπ κατέρρευσε τα ξημερώματα της 8ης Απριλίου, ενώ περίπου 500-1.000 άνθρωποι παρακολουθούσαν μια συναυλία του σταρ της μερένγκε Ρούμπι Πέρες, ο οποίος ήταν μεταξύ των θυμάτων. Η καταστροφή αυτή θεωρείται η μεγαλύτερη τραγωδία του αιώνα για τη Δομινικανή Δημοκρατία και ξεπερνά, σε αριθμό θυμάτων, την πυρκαγιά του 2005 σε μια φυλακή του Ιγκουέι, όπου σκοτώθηκαν 136 κρατούμενοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

