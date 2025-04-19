Αμερικανός αξιωματούχος: «Πολύ καλή πρόοδος» στις συνομιλίες με το Ιράν

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ αναφέρει «πολύ καλή πρόοδο» στις σημερινές διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά με το Ιράν στη Ρώμη.

«Σήμερα, στη Ρώμη, πάνω από τέσσερις ώρες στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών μας, σημειώσαμε πολύ καλή πρόοδο στις άμεσες και έμμεσες συζητήσεις μας», δήλωσε ο αξιωματούχος στους Times of Israel.

«Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα και είμαστε ευγνώμονες στους εταίρους μας από το Ομάν για τη διευκόλυνση αυτών των συνομιλιών και στους Ιταλούς εταίρους μας που μας φιλοξένησαν σήμερα», προσθέτει ο αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να αναθέσουν σε ομάδες ειδικών να αρχίσουν να καταρτίζουν ένα πλαίσιο για μια πιθανή συμφωνία για τα πυρηνικά, ανακοίνωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί.

Στις δεύτερες, έμμεσες συνομιλίες που είχαν οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών μέσα σε μία εβδομάδα, ο Αραγτσί διαπραγματεύτηκε επί σχεδόν τέσσερις ώρες στη Ρώμη με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το Στιβ Γουίτκοφ, μέσω ενός αξιωματούχου του Ομάν που μετέφερε τα μηνύματα μεταξύ τους.

Ο Τραμπ, που αποχώρησε από την πυρηνική συμφωνία μεταξύ της Τεχεράνης και της Δύσης κατά την πρώτη θητεία του, το 2018, έχει απειλήσει να επιτεθεί στο Ιράν εάν δεν καταλήξει σύντομα σε μια νέα συμφωνία που θα το εμπόδιζε να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν, που επιμένει ότι το πυρηνικό πρόγραμμά του έχει μόνο ειρηνικούς σκοπούς, λέει ότι είναι πρόθυμο να συζητήσει περιορισμένες περικοπές, σε αντάλλαγμα για την άρση των διεθνών κυρώσεων.

Μιλώντας στην ιρανική τηλεόραση μετά τις συνομιλίες, ο Αραγτσί τις χαρακτήρισε χρήσιμες. «Καταφέραμε να επιτύχουμε κάποια πρόοδο σε ορισμένες αρχές και στόχους και τελικά, να καταλήξουμε σε μια καλύτερη κατανόηση. Συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και να προχωρήσουν στην επόμενη φάση, στην οποία θα ξεκινήσουν συναντήσεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων, την Τετάρτη στο Ομάν. Οι ειδικοί θα έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν τη χάραξη του πλαισίου μιας συμφωνίας», πρόσθεσε.

Οι επικεφαλής των διαπραγματευτικών ομάδων θα συναντηθούν ξανά στο Ομάν το επόμενο Σάββατο για να εξετάσουν το έργο που θα έχουν επιτελέσει αυτοί οι ειδικοί.

«Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είμαστε αισιόδοξοι. Προχωρούμε με μεγάλη επιφύλαξη. Δεν υπάρχει επίσης λόγος να είμαστε υπερβολικά απαισιόδοξοι», σημείωσε ο Αραγτσί, επαναλαμβάνοντας τα σχόλια που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Ο Ιρανός υπουργός σημείωσε επίσης ότι στις συνομιλίες οι ΗΠΑ δεν έχουν θέσει κανένα άλλο θέμα, πέραν του πυρηνικού προγράμματος. «Οι Αμερικανοί μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει καμία συζήτηση εκτός του θέματος των πυρηνικών» είπε ο Αμπάς Αραγτσί μιλώντας στο ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης είκαζαν ότι στην ατζέντα των συνομιλιών θα ήταν επίσης το πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν ή η στήριξη που παρέχει σε ένοπλες οργανώσεις, εχθρικές προς το Ισραήλ, όπως είναι η λιβανέζικη Χεζμπολάχ.

