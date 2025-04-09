Τουλάχιστον 98 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση στέγης σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας Άγιο Δομίνικο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, μεταξύ των θυμάτων ήταν ο κυβερνήτης της επαρχίας και ο πρώην παίκτης του μπέιζμπολ της Major League, Octavio Dotel. Ο 51χρονος Dotel, πέθανε καθ'οδόν για το νοσοκομείο αφού ανασύρθηκε από τα συντρίμμια.

Situación en Jet Set actualmente, sacan afectados de escombros #JetSetClub #RepublicaDominicana pic.twitter.com/7CF62oRoXN — Wilfredo Alonso Escogidista igual que mi padre Alo (@rambaldevalver) April 8, 2025

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης σε συναυλία του διάσημου τραγουδιστή της μερένγκε, Ρούμπι Πέρες (Roberto Antonio Pérez Hidalgo), στο νυχτερινό κέντρο Jet Set. Ο τραγουδιστής είναι μεταξύ των νεκρών, είπε ο μάνατζέρ του.

Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο χώρο και περίπου 400 διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες. Ωστόσο, καθώς περνάνε οι ώρες εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί περαιτέρω.

Doce personas murieron y múltiples resultaron heridos cuando se desplomó el techo de la famosa discoteca Jet- Set de República Dominicana durante la presentación del famoso merengue Rubby Pérez.



Según varios medios locales, su manejador Fernando Soto reveló que el artista aún… pic.twitter.com/eyIKY3E0KQ — Molusco (@Moluskein) April 8, 2025

Ο διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης (COE), Χουάν Μανουέλ Μέντεζ, δήλωσε αισιόδοξος ότι πολλοί από εκείνους που θάφτηκαν κάτω από την στέγη που κατέρρευσε είναι ακόμα ζωντανοί.

Το Jet Set είναι ένα δημοφιλές νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στον Άγιο Δομίνικο που φιλοξενεί τακτικά συναυλίες τα βράδια της Δευτέρας.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν επίσης η Νέλσι Κρουζ, κυβερνήτης της επαρχίας Μόντε Κρίστι, δήλωσε ο πρόεδρος Λουίς Αμπιντέρ. Ήταν η αδερφή του πρώην παίκτη του μπέιζμπολ Νέλσον Κρουζ, επτά φορές πρωταθλητή της Major League Baseball All-Star.

Ένα από τα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν ανθρώπους μέσα στο κλαμπ να διασκεδάζουν όταν ξαφνικά η στέγη καταρρέει.

Momento exacto cuando se cae el techo de la Discoteca JET SET en la República Dominicana.

Mientra estaba cantando Rubi Perez. Increíble pic.twitter.com/kCN7SccXDW — VALPARAISO 01 (@eduardcruz2000) April 8, 2025

Ένα από τα μέλη της μπάντας του Rubby Pérez είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το κλαμπ ήταν γεμάτο όταν η κατάρρευση συνέβη "γύρω στη 01:00".

«Νόμιζα ότι ήταν σεισμός», είπε ο μουσικός.

Η κόρη του Ρούμπι Πέρες είπε ότι ο πατέρας της ήταν μεταξύ εκείνων που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια.

Ο Πρόεδρος Abinader εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες που επλήγησαν.

🚨Presidente Abinader activa COE ante colapso techo centro de diversión Jet Set



ℹ️ Unas 46 perdonas rescatadas hasta el momento.



Por instrucciones del presidente de la República, @luisabinader, se activó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) 🚨, encabezado por el… pic.twitter.com/Q92Si2ebrU — Policía Nacional República Dominicana (@PoliciaRD) April 8, 2025

