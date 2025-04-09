Λογαριασμός
Τραγωδία στη Δομινικανή Δημοκρατία: Στους 98 οι νεκροί μετά την πτώση οροφής σε κλαμπ - Συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες (Βίντεο)

Ανάμεσα στους νεκρούς και ο διάσημος τραγουδιστής Ρούμπι Πέρες - Καθώς περνάνε οι ώρες εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί περαιτέρω

Δομινικανή Δημοκρατια

Τουλάχιστον 98 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση στέγης σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας Άγιο Δομίνικο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, μεταξύ των θυμάτων ήταν ο κυβερνήτης της επαρχίας και ο πρώην παίκτης του μπέιζμπολ της Major League, Octavio Dotel. Ο 51χρονος Dotel, πέθανε καθ'οδόν για το νοσοκομείο αφού ανασύρθηκε από τα συντρίμμια.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης σε συναυλία του διάσημου τραγουδιστή της μερένγκε, Ρούμπι Πέρες (Roberto Antonio Pérez Hidalgo), στο νυχτερινό κέντρο Jet Set. Ο τραγουδιστής είναι μεταξύ των νεκρών, είπε ο μάνατζέρ του.

Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο χώρο και περίπου 400 διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες. Ωστόσο, καθώς περνάνε οι ώρες εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί περαιτέρω.

Ο διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης (COE), Χουάν Μανουέλ Μέντεζ, δήλωσε αισιόδοξος ότι πολλοί από εκείνους που θάφτηκαν κάτω από την στέγη που κατέρρευσε είναι ακόμα ζωντανοί.

Το Jet Set είναι ένα δημοφιλές νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στον Άγιο Δομίνικο που φιλοξενεί τακτικά συναυλίες τα βράδια της Δευτέρας.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν επίσης η Νέλσι Κρουζ, κυβερνήτης της επαρχίας Μόντε Κρίστι, δήλωσε ο πρόεδρος Λουίς Αμπιντέρ. Ήταν η αδερφή του πρώην παίκτη του μπέιζμπολ Νέλσον Κρουζ, επτά φορές πρωταθλητή της Major League Baseball All-Star.

Ένα από τα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν ανθρώπους μέσα στο κλαμπ να διασκεδάζουν όταν ξαφνικά η στέγη καταρρέει.

Ένα από τα μέλη της μπάντας του Rubby Pérez είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το κλαμπ ήταν γεμάτο όταν η κατάρρευση συνέβη "γύρω στη 01:00".

«Νόμιζα ότι ήταν σεισμός», είπε ο μουσικός.

Η κόρη του Ρούμπι Πέρες είπε ότι ο πατέρας της ήταν μεταξύ εκείνων που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια.

Ο Πρόεδρος Abinader εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες που επλήγησαν.

