Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είχε σήμερα 19 Απριλίου συνάντηση στην Άγκυρα με τον επικεφαλής του Πολιτικού Συμβουλίου της Χαμάς, Μοχάμαντ Νταρουίς, και μέλη του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και επισημάνθηκε ότι «το Ισραήλ θέλει να καταδικάσει τον παλαιστινιακό λαό στην πείνα εμποδίζοντας την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και σημειώθηκε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να καταβάλει εντατικότερες προσπάθειες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή».

Οι δύο πλευρές τόνισαν ότι οι προσπάθειες εκδίωξης των Παλαιστινίων από την πατρίδα τους είναι απαράδεκτες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αξιολογήθηκε επίσης η κατάσταση στη Δυτική Όχθη και επισημάνθηκε ότι τα μέτρα που λαμβάνει το Ισραήλ για να καταστήσει την κατοχή μόνιμη έχουν λάβει διαστάσεις που απειλούν την περιφερειακή ειρήνη, ανέφεραν οι ίδιες πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης οι προσπάθειες για τη συμφιλίωση μεταξύ των παλαιστινιακών ομάδων με την τουρκική πλευρά να δηλώνει ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να παράσχει κάθε είδους συμβολή στις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

