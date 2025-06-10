Δολοφονία της δημοσιογράφου Γκαλίτσια: Ισόβια για δύο εμπλεκόμενους

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε σήμερα δικαστήριο της Μάλτας σε δύο άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι για την προμήθεια των εκρηκτικών που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία της δημοσιογράφου Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια το 2017.

Η δολοφονία της δημοσιογράφου, η οποία ήταν διάσημη για τις έρευνες υποθέσεων διαφθοράς, συγκλόνισε τη Μάλτα και προκάλεσε κατακραυγή σε όλη την Ευρώπη, οδηγώντας σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Τζόζεφ Μουσκάτ το 2019.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρόμπερτ Ατζούς και ο Τζέιμι Βέλα κρίθηκαν ένοχοι για συνέργεια στη δολοφονία της δημοσιογράφου, ύστερα από ακροαματική διαδικασία που διήρκεσε περισσότερες από έξι εβδομάδες. Οι κατηγορούμενοι επέμειναν πως ήταν αθώοι.

Η Καρουάνα Γκαλίτσια σκοτώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2017 καθώς έφευγε από το σπίτι της, όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το κάθισμα του οδηγού στο αυτοκίνητό της.

Οι αδερφοί Τζορτζ και Άλφρεντ Ντετζόρτζιο εκτίουν ποινή κάθειρξης 40 ετών, αφού ομολόγησαν ότι πυροδότησαν τη βόμβα. Ένας άλλος άνδρας, ο Βινς Μουσκάτ, ο οποίος έχει επίσης ομολογήσει τη συμμετοχή του στη δολοφονική επίθεση, εκτίει ποινή 15ετούς κάθειρξης, αφού προσέφερε αποδεικτικά στοιχεία και κατέθεσε εναντίον των αδερφών Ντετζόρτζιο, του Ρόμπερτ Ατζούς και του Τζέιμι Βέλα.

Αφηγήθηκε τις συναντήσεις που προηγήθηκαν σε καφετέρια για τον σχεδιασμό της δολοφονίας, με την προμήθεια του εκρηκτικού μηχανισμού ο οποίος μεταφέρθηκε σε κουτί παιδικών παπουτσιών, αλλά και το πώς τοποθετήθηκε η βόμβα στο αυτοκίνητο της Καρουάνα Γκαλίτσια. Ο εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε με τηλεχειρισμό από ένα γιοτ.

Ο φερόμενος ως εγκέφαλος της δολοφονίας, γνωστός επιχειρηματίας στη Μάλτα, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, αλλά η ημερομηνία της δίκης του δεν έχει ορισθεί. Παραμένει ελεύθερος με εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Δικαστήριο της Μάλτας έχει απαγορεύσει τις αναφορές μέσων ενημέρωσης στο πρόσωπό του, ώστε να μην επηρεαστούν οι ένορκοι στη δίκη του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.