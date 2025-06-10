Δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης σκοτώθηκαν σήμερα στη νοτιοδυτική Κολομβία, όπου σημειώθηκε μια σειρά εκρήξεων και συντονισμένων ενόπλων επιθέσεων, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Συνολικά σημειώθηκαν δεκαέξι ένοπλες επιθέσεις, ενώ ταυτόχρονα παγιδευμένα αυτοκίνητα εξερράγησαν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έβαλαν στο στόχαστρο αστυνομικά τμήματα και δημοτικά κτίρια στην πόλη Κάλι και σε γειτονικούς δήμους, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Κάρλος Φερνάντο Τριάνα μιλώντας στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό La FM.

Στις επαρχίες Κάουκα και Βάλε δεν Κάουκα ο στρατός συγκρούεται με ομάδες που αποσχίσθηκαν από τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC) οι οποίες υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία το 2016.

Σύμφωνα με τον Τριάνα, οι αντάρτες «γιόρταζαν» την επέτειο του θανάτου, το 2022, ενός διοικητή τους με το προσωνύμιο «Μαγιμπού».

Πολλές εκρήξεις σημειώθηκαν στη Βάλε δελ Κάουκα, στην πρωτεύουσα της οποίας, την Κάλι, σκοτώθηκε ένας αστυνομικός. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Χαμούντι, το Κορίντο και την Μπουεναβεντούρα, το μεγαλύτερο λιμάνι της Κολομβίας στον Ειρηνικό.

Μια άλλη έκρηξη έγινε στο Ελ Μπόρντο, που βρίσκεται στη γειτονική επαρχία Κάουκα.

Στο Κορίντο, ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είδε συντρίμμια στον δρόμο και ζημιές σε κτίρια, μετά την έκρηξη ενός παγιδευμένου αυτοκινήτου.

Στις δύο αυτές επαρχίες, καθώς και στην Αμαζονία, οι αντάρτες του Κεντρικού Επιτελείου (EMC), υπό την ηγεσία του Ιβάν Μορντίσκο, έχουν υπό τον έλεγχό τους μεγάλες εκτάσεις με καλλιέργειες κόκας. Εδώ και πολλές εβδομάδες κυκλοφορούν φήμες για την υγεία του Ιβάν Μορντίσκο, ο οποίος φέρεται ότι τραυματίστηκε σε μια επιχείρηση του στρατού και ενδέχεται να συλληφθεί. Οι συντονισμένες επιθέσεις πιθανόν συνδέονται με αυτές τις φήμες.

Ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος ξεκίνησε ειρηνευτικές συνομιλίες με όλες τις αντάρτικες οργανώσεις και τα καρτέλ που δρουν στη χώρα, παραλληλίζει τον Ιβάν Μορντίσκο με τον βαρόνο της κοκαΐνης Πάμπλο Εσκομπάρ (1949-1993). Ο διάλογος που ξεκίνησε με την οργάνωσή του διακόπηκε το 2024 αφού ο Μορντίσκο εγκατέλειψε τις διαπραγματεύσεις.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν τρεις ημέρες μετά την απόπειρα δολοφονίας, στην Μπογοτά, του γερουσιαστή Μιγκέλ Ουρίμπε, 39 ετών, που διεκδικεί την προεδρία της χώρας. Ο Ουρίμπε δέχτηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

