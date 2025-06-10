Παρά τις αντιδράσεις από την πολιτική ηγεσία της Καλιφόρνιας, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι είναι έτοιμος να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης (Insurrection Act) εάν κρίνει ότι οι διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες συνιστούν εξέγερση.

«Αν υπάρξει εξέγερση, σίγουρα θα τον επικαλεστώ, θα δούμε. Αλλά μπορώ να σας πω ότι χθες το βράδυ ήταν τρομερό, και το προχθεσινό το ίδιο», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη σε δημοσιογράφους.

Όταν πιέστηκε να απαντήσει συγκεκριμένα πώς θα καθορίσει τι συνιστά “εξέγερση”, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, ρίξτε μια ματιά στο τι συμβαίνει».

«Υπήρχαν συγκεκριμένες περιοχές του Λος Άντζελες, χθες το βράδυ, που θα μπορούσες να τις χαρακτηρίσεις ως εξέγερση, ήταν τρομερό. Αλλά αυτοί είναι πληρωμένοι στασιαστές. Είναι πληρωμένοι ταραχοποιοί. Παίρνουν χρήματα», είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας έναν ισχυρισμό που διατύπωσε χθες χωρίς αποδείξεις η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ.

Η Εθνοφρουρά, πρόσθεσε, θα παραμείνει στο Λος Άντζελες, μέχρι να εξαλειφθεί ο κίνδυνος. «Πρέπει να θυμόμαστε ότι έρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες» στην πόλη, υπενθύμισε εξάλλου.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προειδοποίησε επίσης όσους σχεδιάζουν να διαδηλώσουν το Σαββατοκύριακο, στο περιθώριο της στρατιωτικής παρέλασης που θα γίνει στην Ουάσινγκτον για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του στρατού των ΗΠΑ. «Εκείνοι που θέλουν να διαμαρτυρηθούν, θα αντιμετωπιστούν με πολύ μεγάλη ισχύ», είπε. «Δεν έχω ακούσει (να σχεδιάζεται) κάποια διαμαρτυρία αλλά, ξέρετε, είναι άνθρωποι που μισούν τη χώρα μας και θα αντιμετωπιστούν με πολύ μεγάλη ισχύ», είπε.

Ο Τραμπ επανέλαβε την κριτική που έχει ασκήσει στον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, σημειώνοντας ότι μίλησε μαζί του χθες. Ωστόσο ο κυβερνήτης, λίγο αργότερα, διέψευσε ότι έλαβε κάποιο τηλεφώνημα από τον πρόεδρο.

Έφτασαν στο Λος Άντζελες οι 700 πεζοναύτες

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί σοβαρή κλιμάκωση, η κυβέρνηση Τραμπ ανέπτυξε 700 πεζοναύτες στο Λος Άντζελες, ακολουθώντας την αποστολή περίπου 4.000 μελών της Εθνοφρουράς, με το επιχείρημα ότι απαιτούνται για την προστασία ομοσπονδιακού προσωπικού και κτιρίων, παρά την έντονη αντίδραση τοπικών αξιωματούχων.

Οι 700 πεζοναύτες έφτασαν στην περιοχή του Λος Άντζελες, ανακοίνωσε την Τρίτη η Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ. Η άφιξή τους πραγματοποιήθηκε παρά τη σφοδρή αντίθεση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

Η εκπρόσωπος της διοίκησης, Μπέκι Φάρμερ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω σχετικά με την ακριβή τους τοποθεσία.

Η ανάπτυξη ενεργών στρατιωτικών δυνάμεων ήρθε σε μια στιγμή που οι διαδηλώσεις στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή ήταν σχετικά ήπιες τη Δευτέρα, με μεμονωμένα περιστατικά βίας και συλλήψεων, όπως σημειώνουν οι New York Times.

Ανώτατοι αξιωματούχοι της Καλιφόρνιας, συπεριλαμβανομένων του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ και της δημάρχου του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, δήλωσαν ότι η χρήση στρατιωτικών δυνάμεων είναι αχρείαστη και αντιπαραγωγική. Ο Νιούσομ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ανάπτυξη Πεζοναυτών σε αμερικανικό έδαφος είναι παράνομη και «κατάφωρη κατάχρηση εξουσίας», προσθέτοντας πως η κυβέρνησή του θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να τη σταματήσει.

«Η γελοιότητα του να απειλείς τον αμερικανικό λαό με τον ίδιο του τον στρατό είναι ηθικά αποτρόπαιη», τόνισε σε άλλη ανάρτησή του τη Δευτέρα.

Ο Νιούσομ και η Μπας κατηγόρησαν τον πρόεδρο Τραμπ ότι προκάλεσε τις ταραχές δίνοντας εντολή για μεταναστευτικές εφόδους την προηγούμενη εβδομάδα στο Λος Άντζελες. Στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν, σημειώθηκαν συγκρούσεις διαδηλωτών με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Σε ορισμένες περιοχές της πόλης, αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν και κυβερνητικά κτίρια καλύφθηκαν με γκράφιτι.

