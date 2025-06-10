Δεκάδες Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν κατά την ευρεία στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός γύρω από την παλιά πόλη της Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δεκάδες στρατιωτικά οχήματα μπήκαν σε αυτήν τη μεγάλη παλαιστινιακή πόλη, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου. Τη Δευτέρα, είχε ανακοινωθεί από μεγάφωνα η απαγόρευση κυκλοφορίας στη Ναμπλούς.

Η πόλη βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, που βρίσκεται στο επίκεντρο, από τις 21 Ιανουαρίου, της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Σιδηρούς Τοίχος», την οποία ο ισραηλινός στρατός παρουσιάζει ως επιχείρηση εναντίον ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το απόγευμα ο στρατός κάνει λόγο για μια «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας ερευνήθηκαν «περισσότερα από 250 κτίσματα», συνελήφθησαν έξι άνθρωποι και κατασχέθηκαν όπλα.

Οι επιχειρήσεις αυτές επικεντρώνονται στην παλιά πόλη, μια πυκνοκατοικημένη ζώνη δίπλα σε μια μεγάλη πλατεία, στο κέντρο της πόλης, όπου νέοι και παιδιά έκαιγαν ελαστικά και εκτόξευαν πέτρες στα θωρακισμένα οχήματα του στρατού. Οι στρατιώτες απάντησαν ρίχνοντας δακρυγόνα, μέσα από τα οχήματα. Δύο δημοσιογράφοι του AFP είδαν δύο άνδρες να δέχονται πυρά και ο στρατός πήρε τουλάχιστον το ένα από τα δύο πτώματα.

Ο στρατός ανέφερε εξάλλου ότι οι στρατιώτες «εξουδετέρωσαν δύο τρομοκράτες» που επιχείρησαν, όπως λέει, να κλέψουν ένα όπλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν στρατιώτες.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε τουλάχιστον 64 τραυματίες – οι περισσότεροι επειδή εισέπνευσαν δακρυγόνα.

Εκατοντάδες δημοσιογράφοι, από τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, βρίσκονται στην περιοχή.

Η συνοικία συνήθως είναι πολυσύχναστη αλλά σήμερα έδειχνε άδεια. Τα περισσότερα καταστήματα ήταν κλειστά. Τα δημόσια κτίρια και τα σχολεία έκλεισαν κατ’ εντολή των τοπικών αρχών.

Σε αυτήν την περιοχή της Ναμπλούς έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πολλές ισραηλινές επιχειρήσεις, κυρίως το 2022-23, με στόχο μια ομάδα ένοπλων μαχητών που εμπλέκονταν σε επιθέσεις.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς, τουλάχιστον 938 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής. Κάποιοι από αυτούς ήταν μαχητές, όμως πολλοί ήταν άμαχοι πολίτες. Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 35 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις Παλαιστινίων ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

