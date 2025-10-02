Στα τέλη Αυγούστου, η δολοφονία μιας νεαρής Ουκρανής μέσα σε τρένο στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας είχε σοκάρει τον πλανήτη. Η 23 Ιρίνα Ζαρούτσκα μαχαιρώθηκε από έναν άγνωστό της άνδρα, έναν άστεγο ο οποίος καθόταν πίσω της. Την ώρα της δολοφονίας οι συνεπιβάτες τους κοιτούσαν χωρίς να επεμβαίνουν.

Η Ιρίνα ήταν ήδη αναίσθητη και είχε χάσει τόνους αίματος όταν οι άλλοι επιβάτες του βαγονιού, αυτόπτες μάρτυρες, άρχισαν να τηλεφωνούν στην αστυνομία.

Η εφημερίδα New York Post δημοσιεύει σήμερα τις δραματικές κλήσεις στο 911

«Ένας γ@μενος άντρας απλώς μαχαίρωσε τη γυναίκα χωρίς λόγο», ακούγεται να λέει ένας πανικόβλητος, λαχανιασμένος άντρας κατά τη διάρκεια μιας τρίλεπτης κλήσης.

Ο άνδρας δυσκολεύεται να απαντήσει στις ερωτήσεις του τηλεφωνητή καθώς γύρω του επικρατεί χάος. «Παρακαλώ βιαστείτε, αιμορραγεί. Αιμορραγεί πολύ», ακούγεται να λέει.

EXCLUSIVE: Iryna Zarutska 911 callers describe horror after Ukrainian refugee slaughtered on Charlotte train https://t.co/MyAiBgwIs8 pic.twitter.com/G034boxE7M — New York Post (@nypost) October 1, 2025

«Αυτή η γυναίκα μόλις μαχαιρώθηκε. Υπάρχει μια κυρία στο έδαφος με πολύ αίμα... δεν το είδαμε», εξηγεί ήρεμα η γυναίκα στην τηλεφωνήτρια.

«Τη μαχαίρωσαν στην καρωτίδα. Οι άνθρωποι έχουν πανικοβληθεί. Υπάρχει πολύ αίμα. Νομίζω ότι έχει πεθάνει» ακούγεται να λέει.

Ο 35χρονος δράστης, Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ, συνελήφθη στην επόμενη στάση, ενώ βγήκε από το βαγόνι.Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε σε βάρος του κατηγορίες για ομοσπονδιακό έγκλημα, που μπορεί να επισύρει ακόμα και τη θανατική ποινή.

Η ομοσπονδιακή έρευνα θα διεξαχθεί παράλληλα με την πολιτειακή υπόθεση, που κατηγορεί τον Μπράουν για φόνο πρώτου βαθμού.

Δικαστής ζήτησε τον εγκλεισμό του σε νοσοκομείο για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών προκειμένου να υποβληθεί σε ψυχιατρικό έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

