Όταν τα στελέχη του ABC ενημέρωσαν τον Τζίμι Κίμελ τον περασμένο μήνα ότι η εκπομπή του κόβεται, το κοινό της βραδινής εκπομπής είχε ήδη καθίσει, ένας προσκεκλημένος σεφ είχε αρχίσει να μαγειρεύει, ο μουσικός είχε κάνει προθέρμανση και ο Κίμελ ήταν στο μπάνιο.

«Ήταν περίπου 3:00. Θα γυρίζαμε την εκπομπή μας στις 4:30», είπε ο Κίμελ στον Στίβεν Κόλμπερτ σε ένα επεισόδιο του «The Late Show» την Τρίτη. «Είμαι στο γραφείο μου, πληκτρολογώ όπως συνήθως. Με παίρνουν τηλέφωνο. Είναι το ABC. Λένε ότι θέλουν να μου μιλήσουν. Αυτό είναι ασυνήθιστο: Απ' όσο γνώριζα, δεν γνώριζαν καν ότι έκανα κάποια εκπομπή πριν από αυτό».

Ο Κίμελ είπε ότι εκείνη την εποχή είχε πέντε συγγραφείς στο γραφείο του και το μόνο ιδιωτικό μέρος όπου μπορούσε να απαντήσει στην κλήση ήταν η τουαλέτα.

«Πηγαίνω λοιπόν στην τουαλέτα και μιλάω στο τηλέφωνο με τα στελέχη του ABC και μου λένε: "Ακούστε, θέλουμε να μειώσουμε την ένταση που υπάρχει. Ανησυχούμε για το τι θα πείτε απόψε και αποφασίσαμε ότι η καλύτερη λύση είναι να σταματήσουμε να προβάλλεται η εκπομπή "».

Το κοινό αποδοκίμασε την απόφαση αυτή, και ο Κίμελ αστειεύτηκε: «Αυτό ακριβώς είπα: άρχισα να απογοητεύω».

«Είπα, "δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα" και εκείνοι μου απάντησαν, "Λοιπόν, νομίζουμε ότι είναι καλή ιδέα". Έπειτα έγινε ψηφοφορία και έχασα την ψηφοφορία.»

Ο Κίμελ είπε ότι κάλεσε μερικούς από τους εκτελεστικούς παραγωγούς της εκπομπής στο γραφείο του για να ανακοινώσει τα νέα.

«Σκέφτηκα, αυτό ήταν όλο. Τελείωσε, τελείωσε. Σκέφτηκα ότι δεν θα επιστρέψω ποτέ στον αέρα.»

Ο Κίμελ είπε ότι η εκπομπή έπρεπε να στείλει το κοινό που καθόταν ήδη στο στούντιο στο σπίτι του. Τα κεφτεδάκια και η πολέντα που είχε ετοιμάσει ο σεφ Κρίστιαν Πετρόνι, τα οποία μαγείρευε πριν το γύρισμα, πήγαν χαμένα. Ωστόσο, ο μελλοντικός μουσικός καλεσμένος Χάουαρντ Τζόουνς γύρισε ένα τραγούδι για ένα μελλοντικό επεισόδιο με τον τίτλο: «Τα πράγματα μπορούν μόνο να γίνουν καλύτερα», το οποίο ο Κίμελ είπε ότι μόνο ως ειρωνικό θα μπορούσε κανείς να το πάρει.

Το ABC ανέστειλε την εκπομπή του Κίμελ στα μέσα Σεπτεμβρίου για λίγες ημέρες μετά από τον αμφιλεγόμενο μονόλογο που έκανε κατά τη διάρκεια της εκπομπής του για τον Τσάρλι Κερκ. Δύο ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών σε ένα συντηρητικό podcast, απείλησε να αποσύρει τις άδειες μετάδοσης των θυγατρικών του ABC ως απάντηση. Στη συνέχεια, το Nexstar - ο σταθμός που μεταδίδει το "Jimmy Kimmel Live!" ανακοίνωσε ότι δεν θα μετέδιδε την εκπομπή. Ένας άλλος θυγατρικός, ο Sinclair, ακολούθησε το παράδειγμα. Ώρες αργότερα, ο Κίμελ δέχτηκε το τηλεφώνημα των στελεχών του ABC στην τουαλέτα.

Τελικά, ο Κίμελ επέστρεψε στον αέρα με έναν συγκινητικό μονόλογο και με τεράστια τηλεθέαση.

Ο Στίβεν Κόλμπερτ, παρουσιαστής του "The Late Show" ο οποίος ήταν επίσης καλεσμένος στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ την ημέρα που επέστρεψε, περιέγραψε τη δική του εμπειρία, όταν το ABC του ανακοίνωσε το περασμένο καλοκαίρι ότι κόβεται η εκπομπή του. Ο Κόλμπερτ είπε ότι μπορεί να συμπάσχει με τον Κίμελ αφού ο ίδιος έμαθε για το τέλος της δική του εκπομπής όταν ήταν σε διακοπές. Ωστόσο, η εκπομπή του Κόλμπερτ θα συνεχιστεί να προβάλλεται μέχρι την άνοιξη του 2026.

Τόσο ο Κόλμπερτ όσο και ο Κίμελ υπήρξαν συχνοί και απροκάλυπτοι επικριτές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησής του. Ο Τραμπ μάλιστα πανηγύρισε δημόσια όταν ακυρώθηκε η εκπομπή του Κόλμπερτ με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια χαρά έδειξε και όταν κόπηκε η εκπομπή του Κίμελ.

Πηγή: skai.gr

