Η ουγγρική δικαιοσύνη ανακοίνωσε σήμερα πως διέταξε την κράτηση ενός Ιρλανδού υπόπτου μετά την ανακάλυψη μέσα σε ένα δάσος του πτώματος μίας Αμερικανίδας τουρίστριας, ηλικίας 31 ετών, η οποία δολοφονήθηκε στη Βουδαπέστη και η σορός της μεταφέρθηκε στο σημείο εκείνο μέσα σε μία βαλίτσα.

Η Μακένζι Ελίζαμπεθ Μιτσάλσκι, μία νοσηλεύτρια από την πολιτεία του Όρεγκον, χάθηκε το βράδυ της Τρίτης, αφότου εθεάθη στη συνοικία με τα νυχτερινά κέντρα της ουγγρικής πρωτεύουσας.

Mackenzie Michalski, a 31-year-old nurse from Oregon and originally from Fredonia, New York, was visiting Budapest, Hungary, when she was tragically killed. She had been last seen at a nightclub, where she met a 37-year-old Irish man who later admitted to taking her to his… pic.twitter.com/6l1KFut58z — Human Rights Solidarity (@SolidarityHR) November 11, 2024

Αφότου ειδοποιήθηκαν από τους οικείους της, οι ερευνητές προέκριναν το σενάριο της δολοφονίας της έπειτα από την ανάλυση των καμερών κλειστού κυκλώματος.

Συλληφθείς την Πέμπτη, ο άνδρας, ηλικίας 37 ετών, ομολόγησε το έγκλημα υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για δυστύχημα, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Αυτήν τη στιγμή δεν είναι δυνατό να καθορίσουμε την αιτία θανάτου», ανέφερε το δικαστήριο της Βουδαπέστης σε ένα δελτίο Τύπου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο ύποπτος γνώρισε το θύμα σε ένα μπαρ προτού το οδηγήσει στο διαμέρισμά του όπου τη σκότωσε «κατά τη διάρκεια ερωτικών επαφών».

Κατόπιν, έβαλε τη σορό της σε μία βαλίτσα και τη μετέφερε με το όχημά του προς τη λίμνη Μπάλατον, σε απόσταση λίγο πάνω από 2 ώρες από την ουγγρική πρωτεύουσα, όπου έκρυψε το πτώμα της «μέσα στο δάσος».

Οι ερευνητές εντόπισαν ίχνη αναζητήσεων στο διαδίκτυο, που άφησε ο ύποπτος μετά το έγκλημα και αφορούσαν την αποσύνθεση πτωμάτων, την παρουσία αγριόχοιρων στην περιοχή ή ακόμα και τον βαθμό δικαιοδοσίας της τοπικής αστυνομίας.

Αυτός ο Ιρλανδός υπήκοος, που έφθασε στη Βουδαπέστη στα τέλη Οκτωβρίου, δεν έχει βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας δήλωσε πως «γνωρίζει την υπόθεση και παρέχει προξενική βοήθεια», χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω.

Μπροστά στα νέα της εξαφάνισής της, οι γονείς της νεαρής γυναίκας ταξίδεψαν αεροπορικώς για τη Βουδαπέστη, ελπίζοντας να τη φέρουν πίσω στο σπίτι, όμως έμαθαν για τον θάνατό της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Το Σάββατο παρέστησαν σε μία αγρυπνία στη μνήμη της κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ, ευχαριστώντας όλους εκείνους που κινητοποιήθηκαν για να βρουν την κόρη τους.

Tonight members of the Fredonia community gathered to mourn the loss and celebrate the life of 31-year-old Mackenzie Michalski. Kenzie was murdered while traveling abroad in Hungary. @SPECNews1BUF pic.twitter.com/FuAqhLGUID — Halena Sepulveda (@HalenaSepulveda) November 9, 2024

Πηγή: skai.gr

