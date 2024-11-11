Ο ακροδεξιός υπουργός Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ εξέφρασε σήμερα την ελπίδα ότι το Ισραήλ θα επεκτείνει μέσα στο 2025 την κυριαρχία του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, ο οποίος ασκεί επίσης εποπτικό ρόλο στο υπουργείο Άμυνας για τους εποίκους, στο πλαίσιο της συμφωνίας του συνασπισμού με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ελπίζει ότι η επερχόμενη αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ θα αναγνωρίσει την ισραηλινή ώθηση για κυριαρχία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Σμότριχ.

Ο Σμότριχ ζητά εδώ και χρόνια την ισραηλινή κυριαρχία στη Δυτική Όχθη, γη που θέλουν οι Παλαιστίνιοι για ένα μελλοντικό κράτος.

Σε μια ακόμη δήλωση ενδεικτική του κλίματος, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ δήλωσε σήμερα ότι η ίδρυση παλαιστινιακού κράτους δεν είναι «σήμερα» ένα «ρεαλιστικό» σχέδιο.

Ειδικότερα, ο Σμότριχ δήλωσε ότι η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών παρέχει στο Ισραήλ μια «σημαντική ευκαιρία» να «εφαρμόσει την ισραηλινή κυριαρχία στους οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια».

Απευθυνόμενος στον Τύπο ενόψει της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του κόμματός του στην Κνεσέτ, ο Σμότριχ χαιρέτισε τη νίκη του Τραμπ επί του εν ενεργεία Τζο Μπάιντεν, του οποίου την κυβέρνηση κατήγγειλε ότι «δυστυχώς επέλεξε να παρέμβει στην ισραηλινή δημοκρατία και προσωπικά να μην συνεργαστεί μαζί μου».

Η πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2017-2021 ήταν θετική για το Ισραήλ, δήλωσε ο Σμότριχ, επικαλούμενος τη μεταφορά της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, την αναγνώριση των Υψωμάτων του Γκολάν ως ισραηλινό έδαφος και την απόφαση του Λευκού Οίκου να κηρύξει ότι οι εποικισμοί του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη ήταν σύμφωνοι με το διεθνές δίκαιο.

«Ήμασταν ένα βήμα μακριά από την εφαρμογή της κυριαρχίας στους οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, και τώρα είναι η ώρα να το κάνουμε», είπε ο Σμότριχ, αποκαλώντας το 2025 «έτος κυριαρχίας στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια».

Ο μόνος τρόπος για να αρθεί ο «κίνδυνος» ενός παλαιστινιακού κράτους «είναι η εφαρμογή της ισραηλινής κυριαρχίας στους εποικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια», συνέχισε ο ακροδεξιός υπουργός, αποκαλώντας μια τέτοια πορεία δράσης την κατάλληλη απάντηση στη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και τους υπόλοιπους του «τρομοκρατικού άξονα που υποστηρίζεται από το Ιράν».

Αποκαλύπτοντας ότι είχε δώσει εντολή στη Διεύθυνση Εποικισμού του Υπουργείου Άμυνας και της Πολιτικής Διοίκησης να αρχίσουν να προετοιμάζουν τις βάσεις για την εφαρμογή της κυριαρχίας, ο Σμότριχ επιμένει ότι ενώ οι εχθροί του Ισραήλ είδαν την 7η Οκτωβρίου ως «το πρώτο βήμα για την καταστροφή [του]… οι νέοι Ναζί πρέπει να πληρώστε ένα τίμημα στο έδαφος που θα τους αφαιρεθεί για πάντα τόσο στη Γάζα όσο και στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια».

