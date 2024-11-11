Η Ολλανδία θα επιβάλει ελέγχους στα χερσαία σύνορά της από τις 9 Δεκεμβρίου, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της υπουργού Μετανάστευσης Marjolein Faber, επιβεβαιώνοντας παλαιότερη αναφορά του ολλανδικού πρακτορείου ειδήσεων ANP.

Οι έλεγχοι στα σύνορα, οι οποίοι είναι όλοι με άλλες χώρες στη ζώνη χωρίς σύνορα Σένγκεν της ΕΕ, πρόκειται να διαρκέσουν έξι μήνες, μέρος μιας ευρύτερης καταστολής της μετανάστευσης που προτείνει ο δεξιός συνασπισμός με επικεφαλής το αντιμουσουλμανικό εθνικιστικό PVV κόμμα του Geert Wilders. Ακολουθούν παρόμοια κίνηση με τη γειτονική Γερμανία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολλανδία είχε ζητήσει στις 18 Σεπτεμβρίου από την ΕΕ να εξαιρεθεί από τους κανόνες για τη μετανάστευση ώστε να μπορέσει να περιορίσει τις ανεπιθύμητες αφίξεις.

«Μόλις ενημέρωσα τη @EU_commission ότι θέλω εξαίρεση της Ολλανδίας για το μεταναστευτικό μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης. Είναι ανάγκη να αναλάβουμε και πάλι εμείς την πολιτική μας για το άσυλο!», ανέφερε μέσω του X η υπουργός Μετανάστευσης Μαρζολάιν Φάμπερ.

Η Γερμανία ήταν η πρώτη που έκλεισε τα σύνορα

Σε εφαρμογή έχουν οι έλεγχοι σε όλα τα χερσαία σύνορα της Γερμανίας κατά της παράτυπης μετανάστευσης και της ισλαμιστικής απειλής.

Συγκεκριμένα, γίνεται έλεγχος στα ταξιδιωτικά έγγραφα όσων ταξιδεύουν στη Γερμανία με αυτοκίνητο, λεωφορείο ή τρένο από πέντε γειτονικές «χώρες Σένγκεν»: Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Δανία. Παρεμφερείς έλεγχοι γίνονται ήδη στα σύνορα με Πολωνία, Τσεχία, Ελβετία και Αυστρία, χάρις στους οποίους, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Νάνσι Φέζερ, ηγετικού στελέχους του SPD, απωθήθηκαν ήδη 30.000 άτομα που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στη χώρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου δικτύου WDR της δυτικής Γερμανίας, βάσει πληροφοριών της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας οι έλεγχοι διενεργούνται δειγματοληπτικά, προσωρινά και σε τυχαία σημεία που μεταβάλλονται. Κάθε άτομο που επιχειρεί διέλευση των συνόρων μπορεί να ελεγχθεί. Για αυτό όσοι μετακινούνται διασυνοριακά πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν ανά πάσα στιγμή τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Επίσης, δεν αποκλείεται και ο έλεγχος οχημάτων.

Πηγή: skai.gr

