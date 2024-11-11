Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε σήμερα πως η "πολιτική συζήτηση" για πιθανές ευθύνες σχετικά με την κακή διαχείριση των φονικών πλημμυρών της 29ης Οκτωβρίου θα λάβει χώρα μετά την ανοικοδόμηση, για την οποία ανακοίνωσε σήμερα σχεδόν 3,8 δισ. ευρώ ως νέα βοήθεια.

Προχθές, Σάββατο, περίπου 130.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδήλωση στη Βαλένθια ζητώντας την παραίτηση του προέδρου της περιφερειακής κυβέρνησης Κάρλος Μαθόν και επικρίνοντας παράλληλα τη διαχείριση της καταστροφής από την κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας.

"Η κυβέρνηση κάνει αυτό που οφείλει να κάνει. Και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, είναι να ανοικοδομήσουμε (την περιοχή) έπειτα από αυτήν την τραγωδία και να επανεκκινήσουμε την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα", δήλωσε ο επικεφαλής της σοσιαλιστικής κυβέρνησης στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα.

"Αργότερα, η πολιτική συζήτηση θα αφορά όλα τα πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν απέναντι σε αυτή την κλιματική έκτακτη κατάσταση και, χωρίς καμία αμφιβολία, την ανάληψη πολιτικών ευθυνών που, βέβαια, θα πρέπει να είναι στοιχειοθετημένες", συνέχισε.

"Το μάθημα που πρέπει να πάρουμε είναι πως είμαστε αντιμέτωποι με μια κλιματική έκτακτη κατάσταση που θα απαιτήσει τον καλύτερο εαυτό καθενός από εμάς", πρόσθεσε ο Πέδρο Σάντσεθ, ζητώντας να "ακούσουμε την επιστήμη και να πάρουμε μαθήματα" και να "ενισχύσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες ώστε να προσφέρουν μια αποτελεσματική και δίκαιη απάντηση στις φυσικές καταστροφές".

Μετά τις φονικές πλημμύρες που κόστισαν τη ζωή σε 222 ανθρώπους σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση, οι επικρίσεις των πλημμυροπαθών θέτουν ιδιαίτερα στο στόχαστρο τον επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης Κάρλος Μαθόν, που κατηγορείται ότι καθυστέρησε να αντιδράσει αν και η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) είχε εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση από το πρωί της 29ης Οκτωβρίου.

Στην Ισπανία, η διαχείριση των φυσικών καταστροφών είναι ευθύνη των περιφερειακών κυβερνήσεων, όμως η κεντρική κυβέρνηση επιφορτίζεται με την έκδοση προειδοποιήσεων μέσω της Aemet, μπορεί να παράσχει πόρους και αναλαμβάνει τα ηνία σε ακραίες συνθήκες.

Οι διαδηλωτές δεν χαρίστηκαν στον πρωθυπουργό το βράδυ του Σαββάτου στη Βαλένθια.

Ο Σάντσεθ και ο Μαθόν ήταν δίπλα στον βασιλιά Φελίπε ΣΤ" και στη σύζυγό του Λετίθια κατά την επίσκεψή τους σε πληγείσα περιοχή στις 3 Νοεμβρίου, στη διάρκεια της οποίας αποτέλεσαν στόχο ύβρεων και λάσπης που εκσφενδόνισαν εναντίον τους οργισμένοι κάτοικοι.

Ο Κάρλος Μαθόν, που έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, θα παρουσιαστεί στο περιφερειακό κοινοβούλιο της Βαλένθια την Πέμπτη, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση της καταστροφής.

"Πιστεύω πως πρέπει να παραδεχθούμε ότι διαπράχθηκαν λάθη χωρίς αμφιβολία, πρέπει να το κάνουμε με κάθε ταπεινότητα", παραδέχθηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου.

"Θα αρχίσουμε να μιλάμε για πολιτική, για εξηγήσεις (...) από την Πέμπτη, υποσχέθηκε.

Όσον αφορά την ανοικοδόμηση και τη βοήθεια στους πλημμυροπαθείς, 100 νέα μέτρα, συνολικού ύψους σχεδόν 3,8 δισ. ευρώ, εγκρίθηκαν σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο.

Ένα προηγούμενο πακέτο μέτρων 10,6 δισ. ευρώ είχε παρουσιαστεί την περασμένη εβδομάδα από τον πρωθυπουργό.

